Economie „Ferma lu’ Chiriac” are sediu administrativ nou de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Administrată de inginerul Ioan Chiriac, ferma de vaci cu lapte de la Radomirești a societății Rolex are acum un sediu administrativ nou. Noua clădire, funcțională, modernă, a fost inaugurată luni, 25 iulie, în prezența actualilor și foștilor asociați din societatea patronatoare Rolex, a unor fermieri de marcă din județul Bacău și din țară și a reprezentanților instituțiilor agricole ale județului. Între ei i-am recunoscut pe Constantin Duluțe, noul administrator al celei mai mari ferme agricole din Europa, Agricost Insula Mare Brăilei, dar și pe președintele și vicepreședintele celei mai importante asociații profesionale a fermierilor – LAPAR (Liga Asociațiilor de Producători Agricoli din România), Laurențiu Baciu și Daniel Ciobanu. Noul sediu administrativ al „Fermei lu’ Chiriac”, cum a fost botezată ferma de administratorii ei, este opera arhitectului Doru Anghel și a structuristului Constantin Grapă și arhitectural face „casă bună” cu vecinul ei, Conacul Lecca, monument istoric datat 1895, acum din nou în posesia familiei Lecca și renovat recent. „Am ținut cont special de această ilustră vecinătate – a spus Ioan Chiriac -, din respect pentru familia care a dat județului Bacău și României, pe parcursul a 200 de ani, parlamentari, prefecți, politicieni și militari de carieră, între care primul președinte al Camerei Deputaților din România, Gheorghe Lecca, dar și pentru relația excepțională pe care o avem cu descendentul acestei familii, domnul Dumitru Lecca”. Ioan Chiriac, administratorul fermei, a mulțumit primilor lui patru asociați în această societate, între care actualul diplomat cu grad de ambasador Valeriu Gheorghe, cu care a început afacerea în 1991. „Lucrurile au evoluat – a mai spus Ioan Chiriac -, iar societatea are acum alți asociați. Ferma zootehnică de la Radomirești a fost privatizată în anul 2002, când era într-o stare de degradare accentuată, cu un efectiv de vaci aproape tarate, de la care nu se puteau lua mai mult de 700 ml de lapte pe zi. 1 of 5 Acum ferma are vaci Holstein de la care se mulg 30 de litri de lapte și este în plină dezvoltare, cu proiecte pentru grajduri noi, care vor ține cont de cele trei condiții de a face zootehnie: masă, casă și genetică bună pentru animale. La Radomirești, genetica și masa sunt asigurate, iar grajdurile urmează a fi modernizate”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.