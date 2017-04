Economie Fenomenul spălării banilor din nou în analiza experților contabili de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Filiala Bacău a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR a reluat dezbaterea unei pe teme care o are pe rolul întâlnirilor profesionale de peste zece ani: „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. La dezbaterea temei au participat Cristian Nichitoaie – comisar șef la Inspectoratul de Poliție Județean, Dan Nițu – avocat în Baroul Bacău, Florin Sava – comisar șef în Brigada de Combatere a Crimei Organizate și a Terorismului, Bacău, Constantin Păstrăv – directorul executiv al Filialei și Sebastian Popa, președintele Comisiei de disciplină a Filialei. „Periodic – a spus, în deschiderea evenimentului, Marcel Bulinschi, președintele Consiliului Filialei CECCAR Bacău, moderatorul dezbaterii – organizăm astfel de întâlniri cu membrii profesioniști contabili cu scopul de a dezbate probleme referitoare la activitatea noastră. Și cu acest prilej trebuie să subliniem importanța acțiunilor de prevenire și de combatere a spălării banilor. În acest sens revin și o serie de măsuri la nivelul organismului professional CECCAR, dar trebuie remarcat că în prezent tot mai mult atunci când se vorbește de oricare dintre ilegalitățile comise în domeniul fiscal sau contabil se vorbește și de spălarea de bani. Profesioniștilor contabili le revin sarcini precise în acest domeniu, iar CECCAR are răspunsuri la multe întrebări, la fel ca și invitații la dezbatere, care au tangență permanentă cu fenomenul spălării banilor”. Vorbitorii au menționat cele 11 acte normative care reglementează prevenirea și combaterea spălării banilor și au precizat termenii și definițiile date atunci când se vorbește și se analizează fenomenul. Însăși legislația Uniunii Europene are în domeniu patru astfel de definiții și definește patru moduri în care poate fi comisă infracțiunea, metode care însă sunt folosite simultan sau combinat, iar în acest proces sunt parcurse de regulă trei etape: plasarea banilor obținuți din surse criminale., stratificarea tranzacțiilor efectuate cu aceste prilejuri și introducerea (integrarea) banilor în economia reală. „Trebuie să dăm dovadă de o schimbare radicală de mentalitate față de astfel de fenomene – a spus comisarul șef Cristian Nichitoaie -, să facem cunoscută orice neregulă sesizată, să le raportăm imediat organelor de control, iar experții contabili trebuie să apere și să respecte legea în acest sens”. În astfel cazuri – a arătat comisarul șef Florin Sava – există o bază de date în care pot fi identificate cazuri de spălare de bani pe raza municipiului Bacău, dar avocatul Dan Nițu a obseravt că sunt destule cazuri în care astfel de infracțiuni nu sunt analizate de organele de anchetă. Pe site-ul CECCAR – a precizat Constantin Păstrăv – poate fi găsit un ghid cu privire la fenomenul spălării banilor, dar membrii Filialei Bacău a CECCAR au primit deja pe mail-uri standardele profesionale care fac referire la fenomen. Profesioniștii contabili au, de altfel, obligația legală a de a raporta orice tranzacție mai mare de 15.000 de euro care pare suspectă. 0 SHARES Share Tweet

