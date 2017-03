Cultura Femeia în viziunea fotografilor de Nelu Basca - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Provocarea pe care artistul fotograf Romeo Mărăndici (foto) a adresat-o tuturor iubitorilor de frumos (cu aparat în mână), prinde contur. Astăzi este ultima zi. Începe jurizarea. Nu am voie să divulg nimic din culise. Totuși ceva – ceva am aflat. Participanți de pe întreg mapamondul au trimis lucrări, majoritatea preferând formatul 20×30. Mai așteaptă fotografiile de la doi concurenți din Republica Moldova, care și-au anunțat participarea dar a căror imagini nu au putut fi descărcate de pe internet. Romeo are totuși un semn de întrebare privind tematica abordată de participanți: „În viață sunt trei evenimente cheie: nașterea cu botezul, căsătoria și moartea. Se fac tone de fotografii cu mirese, nu am primit nici una. Graviditatea, poate cel mai frumos dar al femeii… nimic! Îmbucurător este faptul că față de expoziția din 11 ianuarie, dedicată zilei fotografiei artistice românești, interesul a crescut. Acum sunt mult mai mulți participanți și foarte puține fotografii refuzate. Calitatea imaginilor a crescut. A existat și tentativa de a veni cu imagini copiate.” Vernisajul expoziției, panotată inedit în grădina din fața vilei Mărăndici, situata vizavi de Tribunal, va începe miercuri la ora 17.30. Vor fi multe surprize, la care se mai adaugă și premiile… surpriză. Invitați fiicele, mamele, soțiile, iubitele la o călătorie în frumos, pentru că, nu-i așa, o fotografie adevărată nu moare niciodată! 0 SHARES Share Tweet

