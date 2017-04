Sport FC Dinamo Bacău, locul 2 la Târgu-Neamț de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Prima competiție, prima medalie pentru FC Dinamo Bacău. La mai puțin de trei săptămâni de la constituirea sa, grupa de vârstă 2006 a formației băcăuane fondată de Remus Pozânărea, Bogdan Ghica și Mihai Voicu a participat la „Memorialul profesorilor Agafiței, Crăciun și Mingiuc” desfășurat la Târgu-Neamț. Rezultatul a fost unul peste așteptări, FC Dinamo Bacău obținând locul secund. După victoriile din grupă (4-3 cu CSȘ 2 Târgu-Neamț, 4-3 cu Viva Buhuși și 5-4 cu Foresta Fălticeni) au urmat succesul din semifinală cu scorul de 5-2 contra ieșenilor de la Pumas și înfrângerea cu 3-1 suferită în finală în fața celeilalte reprezentante a Copoului, Didi Iași. „Copiii au avut o comportare foarte bună, în ciuda faptului că nu aveau în spate foarte multe antrenamente. A fost un debut de bun augur pentru noi”, a declarat Remus Pozânărea, care a reamintit faptul că, de la vară, FC Dinamo Bacău va avea și o echipa de seniori, acesta urmând să fie înscrisă în Liga a V-a. Având în Cristian Romanescu pe unul dintre remarcații turneului de la Târgu-Neamț, FC Dinamo Bacău a utilizat lotul: Daniel Băisan, Dragoș Bârgăoanu, Andrei Bixade, Rareș Bordeianu, Alex Burcă, Rareș Ciupercă, Dragoș Enache, Tudor Enache, Eric Grădinaru, Lucian Grădinaru, Vlad Ilisei, Alessio Ioja, Răzvan Lazăr, Andrei Lupu, Denis Mândrilă, Tudor Menegon, Alin Motocă, Vasile Nechita, George Ojog, Andrei Olteanu, Dragoș Prisecaru, Radu Prisecaru, Cristian Romanescu, Mario Senteș, Eduard Simion, Vlad Tătaru, Andrei Umbrărescu, Valentin Vrânceanu și Călin Alexa. 0 SHARES Share Tweet

