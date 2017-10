Moment aniversar pentru FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”. Școala de fotbal înființată de fostul atacant al Stelei și al FCM Bacău a împlinit ieri trei ani. „Dorim ca FC Bacău să devină o pepinieră a fotbalului de performanță. Aici, copiii vor avea parte de tot ce este modern în fotbalul juvenil”, declara Cristi Ciocoiu la începutul lui octombrie 2014, la inaugurarea Academiei. Acești primi trei ani de viață au validat din plin proiectul gândit de Ciocoiu. Astăzi, FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu” este un nume cu rezonanță națională în fotbalul juvenil. O dovedește și prezența echipei de juniori E în semifinalele Campionatului Național 2017, dar și triumful repurtat recent la turneul internațional de la Albena (Bulgaria). Gruparea băcăuană numără 150 de copii înscriși la următoarele categorii de vârstă: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 și 2012. Din acești 150 copii, 14 sunt incluși într-un regim de cazare-masă- școlarizare. Dacă în primă fază, Academia avea o adresabilitate locală, în ultimul an, pe porțile sale au intrat copii de la Iași, Ruginoasa, Bârlad sau Râmnicu-Sărat. „Și acest lucru arată că părinții care optează pentru FC Bacău Academia «Cristian Ciocoiu» apreciază modul nostru de lucru”, a subliniat antrenorul Radu Ciobanu. Alături de Radu Ciobanu, Academia băcauană îi include ca antrenori pe Șerban Neamțu, Eusebiu Nica, Radu Sascău și Florin Ioniță. Referitor la corpul de antrenori, una dintre caracteristicile Academiei „Cristian Ciocoiu” este preocuparea pentru perfecționarea tehnicienilor săi, aceștia având posibilitatea de a studia metode moderne de antrenament, așa cum s-a întâmplat și în primăvară, cu prilejul unui stagiu efectuat în curtea Ajaxului. Pe viitor, FC Bacău intenționează să înființeze și o echipă de seniori, care să pornească la drum din Liga a V-a. „E un circuit firesc, care garantează continuitatea proiectului nostru”, a precizat Cristi Ciocoiu. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.