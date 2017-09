La data de 24 septembrie a.c., în jurul orei 20.30, poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că pe DC 167, din comuna Faraoani, s-a produs un accident de circulaţie, în urma căruia un biciclist a fost rănit. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că un bărbat de 69 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autobuz, nu a păstrat o distanţă de siguranţă faţă de o bicicletă, condusă în aceeaşi direcţie de mers de către un bărbat de 50 de ani, din localitate. De asemenea poliţiştii au constatat că bicicleta nu avea sistem de iluminare iar biciclistul nu purta îmbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante. Victima nu a putut fi testată cu aparatul etilotest şi a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău unde a rămas internată. În urma testării conducătorului auto, rezultatul a fost negativ şi i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. 0 SHARES Share Tweet

