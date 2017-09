Aerostar Bacău și-a respectat statutul de favorită în partida de vineri, de pe teren propriu, cu CSM Pașcani, din debutul etapei a patra. Deși fără Mihălăchioae și Adăscăliței (ambii absenți din motive medicale), „aviatorii” s-au impus cu 3-0 la capătul unui meci în care diferența de scor merita să fie triplă. Numai că, așa cum s-a întâmplat și în precedentele jocuri de campionat, echipa băcăuană a irosit foarte multe ocazii de gol, în special în prima repriza, atunci când Artenie, Vraciu și Tudorache s-au întrecut în ratări. Tabela a fost deblocată după un sfert de oră, Dima reluând în plasă din apropiere un balon pe care portarul oaspeților, Anton (incomodat și de soare) nu a putut să-l rețină. Primul mitan s-a încheiat cu scorul de 2-0, Artenie (servit de Chirilă) răzbunând în min. 38 numeroasele ratări de până atunci. Chiar dacă a început cu alte două mari situații de gol irosite de Tudorache si Artenie, partea secundă a fost ceva mai echilibrată. Pe final de joc a intrat pe teren în formația antrenată de Cristi Popovici și Adrian Gheorghiu, care a onorat re-debutul său cu golul de 3-0, realizat în min. 83, in urma unei pase primite de la Andrei Pavel. Ca urmare a acestei victorii, Aerostar urcă temporar pe primul loc în Seria I a Ligii a III-a. Contra Pașcaniului, „aviatorii” au început în formula: Hărăguță- B. Ardei, Dima, Mihăeș, Oanea- Istrate, Ichim, Chiriolă, Artenie- Tudorache, Vraciu. Au mai jucat: Sahru, A. Pavel, Strat și Gheorghiu. 0 SHARES Share Tweet

