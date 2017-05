Actualitate Fără mașini pe centru, în week-end de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Odată cu lansarea în consultare publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), Municipalitatea face un pas important în direcția atragerii de fonduri europene destinate transformării Bacăului într-un oraș „verde”: un oraș cu mai puțină poluare, cu spații verzi și pietonale, cu piste pentru biciclete în lungul principalelor străzi. Un oraș modern, prietenos cu locuitorii săi – un oraș „user friendly”. „În spiritul filozofiei europene în materie de urbanism, dar și a obiectivului central fixat prin Axa 4 a POR – respectiv reducerea noxelor și încurajarea mobilității urbane durabile prin utilizarea de mijloace alternative de transport (ex. biciclete, transport electric) – am decis să închidem centrul Bacăului, în week-end (sâmbătă și duminică), punându-l la dispoziția pietonilor” – spune primarul Cosmin Necula. Măsura va intra în vigoare începând cu week-end-ul 3-4 iunie, într-o firească prelungire a serbărilor prilejuite de Ziua Internațională a Copilului (1 iunie). Tronsonul închis circulației rutiere este cuprins între zona Primăriei Bacău (Policlinica Veche) și intersecția din zona Hotelului Decebal. Într-o primă fază, măsura va fi valabilă pe perioada verii, respectiv intervalul iunie – august, urmând ca în funcție de feed-back-ul primit din partea cetățenilor să se acționeze în consecință. Prin această decizie, Municipalitatea încurajează utilizarea mijloacelor de transport nepoluante, redând orașul locuitorilor săi și eliberând zona centrală de traficul auto. Proiectele cu finanțare europeană pe care Municipiul Bacău le va depune vor fi centrate pe acest obiectiv urbanistic mai mult decât necesar. Gradul de civilizație urbană a unui oraș este dat, în principal, de modul în care ne raportăm la pietoni, la locuitori. De aceea, în viziunea mea, Bacăul trebuie să fie al băcăuanilor. primarul Cosmin Necula 0 SHARES Share Tweet

