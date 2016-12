Fara lumina si televizor, in secolul 21. Copiii din Rachitoasa isi fac lectiile la lumânare

Traieste intr-o margine de lume, muncind de dimineata pâna seara, descurcându-se cum poate, singura, prin propriile forte. De data asta, insa, cere ajutor. Felicia Grigoras, din satul Buda, comuna Rachitoasa, a adus pe lume cinci copii, apoi a ramas vaduva.

“Dar nu asta este problema mea, ci faptul ca ma lupt de 27 de ani cu lipsa curentului electric. Am crescut cinci copii, din care trei sunt casatoriti si doi, acasa. Toti cinci au suferit de lipsa curentului electric”, spune femeia, cu durere.

“Credeti-ma, va spun din suflet, mi se rupe inima când le vad pe fete ca scriu la lumina lumânarii. Va rog sa ma ajutati pentru a-i da domnului primar inca un motiv sa ne ajute. Va multumesc, cu respect familia Grigoras“. Asa isi incheie, mama, povestea, iar in post scriptum mai spune ca spera ca anul acesta, de sarbatori, sa aiba si copiii ei un televizor.

Primarul Valentin Moraru stie exact cum stau lucrurile, dar adauga ca in 26 de ani nu s-a facut nimic. “Acea zona nu are retea distributie. Noi incercam, acum, sa rezolvam problema. Am demarat procedurile, dar mai dureaza! Am platit o factura pentru ridicarile topografice, deci primul pas a fost facut. Urmeaza pasul doi. Au venit reprezentantii firmei de instalatii si au facut evaluarea, masuratorile, cât cablu e necesar, ce echipamente, apoi vor face devizul”, explica edilul.

“Sapte pozitii” fara curent!

Obstacolul cel mai de temut va fi, ca intotdeauna, lipsa banilor: “Am inteles ca va costa 500 de milioane de lei vechi pentru fiecare pozitie. E enorm. Noi avem sapte pozitii in comuna”. Mai exact, sapte zone locuite nealimentate cu energie electrica.

“Nu stiu, in acest moment, care va fi ordinea lucrarilor. Va fi stabilita in functie de banii pe care ii vom avea in buget in 2017, dar si de numarul de copii din zona respectiva. Sunt familii care au 12 copii. Vom tine cont de asta”, declara Valentin Moraru. Va conta si disponibilitatea furnizorului de a face investitii.

“Pentru satul Putini avem trimisa documentatia de un an la Iasi, la E.ON, dar nu au raspuns nici acum. Pe ei ii intereseaza profitul, iar daca sunt putine case nu fac profit. Le dam gratuit transformatorul de la fostul SMA si tot nu vor!”, sustine Valentin Moraru.

Primarul afirma ca problema preocupa Consiliul Local Rachitoasa si promite ca se va merge pâna la capat: “Cu riscul ca nu vom face nicio alta investitie, trebuie sa rezolvam problema curentului. Nu se poate ca in secolul XXI copiii nostri sa-si faca lectiile la lumânare!”