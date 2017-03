Sport Fără explicații Volei feminin/ Divizia A1 de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cinci înfrângeri la rând. Ultima, în tie-break, la Lugoj, acolo unde Știința a condus cu 1-0 și 2-1 la seturi, înainte de a ceda actul de final cu un neverosimil 15-6. Hotărât lucru, voleibalistele băcăuance trec printr-o perioadă neagră. Poate cea mai neagră din ultimii 10-15 ani. „Am mai pățit ceva oarecum asemănător în 2015, când am pierdut campionatul. Da, dar atunci ne luptam la titlu, pe când acum am ajuns să nu mai fim siguri nici măcar de locul 4”, spune antrenorul Științei, Florin Grapă, care nu-și poate explica prăbușirea echipei sale în decurs de numai o lună de zile. La începutul lui februarie, Știința se afla pe locul 2, la cinci puncte de lidera Volei Alba Blaj și, pe lângă calificarea în finala Cupei Românei, continua să tragă nădejde la titlu. Acum, după cinci eșecuri consecutive, Știința se afla la opt puncte în spatele…locului 3. „Nici eu nu-mi explic această cădere. Oricât aș încerca, nu găsesc o cauză precisă. La Lugoj, de exemplu, am alternat momentele bune cu cele foarte proaste. E clar că suntem ieșiți de pe orbită și la fel de clar îmi este că această cădere a fetelor s-a produs pe fond emoțional, că doar n-au uitat voleiul de la o săptămână la alta”, declară Florin Grapă. Săptămâna aceasta, băcauancele vor disputa ultimele două jocuri din sezonul regulat: mâine, acasă, cu „lanterna roșie” SCM U Craiova, iar sâmbătă, la Pitești. „Trebuie sa câștigăm aceste două meciuri, cu precizarea că, ținând cont de ce s-a întâmplat în ultima vreme, partida de la Piteăti nu-i chiar floare la ureche. Oricum, din play-off, pentru noi va începe alt campionat. Sau, cel puțin, așa ar trebui”, încheie tehnincianul Științei, care nu și-a luat încă gândul de la podium: „Înc mai cred că putem obține locul 3”. 0 SHARES Share Tweet

