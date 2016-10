Mai multe asociatii de proprietari vor ramâne fara apa incepând cu 17 octombrie, din cauza datoriilor prea mari la Compania de Apa.

Astfel, de luni, se va sista furnizarea apei potabile la asociatiile Letea 46 A, 24, 35, 66, 76 M. Eliade, Aspro 29, Bucegi 140 si Bucegi 163, Milcov 8 si Narciselor 12.

Facturile restante trebuie achitate in termen de 30 de zile calendaristice, in caz contrar CRAB fiind in drept sa opreasca apa.