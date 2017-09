Fanfara militară cântă în Parcul Trandafirilor

Instrumentiștii Muzicii Militare din cadrul garnizoanei Bacău lansează o nouă invitație iubitorilor de muzică. Sâmbătă, 16 septembrie, începând cu ora 14, în Parcul Trandafirilor, va avea loc un concert cu muzică de promenadă. Evenimentul se desfășoară în cadrul Festivalului Național “George Enescu” și va cuprinde o selecție de melodii instrumentale. Timp de o oră, băcăuanii își pot petrece timpul în compania Muzicii Militare, cântând, dansând sau aplaudând la scenă deschisă prestația instrumentiștilor. Locul de întâlnire este la foișor. 52 SHARES Share Tweet

