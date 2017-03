Cultura Familii de muzicieni de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Simfonicul din această seară, dirijat de Valentin Doni, ce debutează cu Rapsodia a II-a de George Enescu, are ca protagoniști doi pianiști francezi, tată și fiu: Michel și Nicolas Bourdoncle. Cunoscut interpret, organizator al Festivalului ”Nuits Pianistiques”, muzician cu bogată experiență, Michel Bourdoncle va interpreta Concertul nr.1 din creația lui Johannes Brahms. Nicolas Bourdoncle, un tânăr în plină afirmare pe scenele lumii, a mai cântat, cu mare succes, la Filarmonica ”Mihail Jora”. Acum, abordează un opus de dificultate și profunzime, Concertul nr.3 de Serghei Prokofiev. Pentru recitalul de pian de vineri, 3 martie, Nicolas Bourdoncle a ales lucrări de Beethoven, Chopin și Liszt. Un program cu lucrări aparținând romantismului muzical. Sonata în si minor pentru pian a fost definitivată de Franz Liszt în anul 1853. Dedicată lui Robert Schumann, monumentala lucrare va trezi entuziasmul lui Richard Wagner, care o va asculta doi ani mai târziu, la Berlin, în interpretarea lui Hans von Bülow. O lucrare unicat, într-o singură mișcare, ce pare să depășească limitele instrumentului. Din creația chopiniană – compozitor deopotrivă polonez și francez – a cărui scurtă viață a fost dedicată muzicii, vom asculta Poloneza héroîque și prima din cele patru Balade. Supranumit ”poetul pianului”, Chopin compune Balada în sol minor în perioada 1831-1835, lucrare ce va deveni preferata lui Schumann, pe care Liszt o considera ”Odiseea sufletului lui Chopin”, plină de sensibilitate, patos și melancolie. Sonata nr.21 în Do Major, op.53, ”Waldstein” de Beethoven, a fost dedicată contelui Ferdinand von Waldstein (1762-1823), care-i fusese protector la Bonn. Beethoven se stabilise la Viena în anul 1803 când a început să compună această piesă, intitulată și”Aurora”, pe care a definitivat-o, un an mai târziu. Lucrarea amplă și cu pasaje de mare virtuozitate este o provocare pentru orice interpret. OZANA KALMUSKI ZAREA 0 SHARES Share Tweet

