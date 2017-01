Cazul falsului sinistrat despre care cotidianul „Deşteptarea” a relatat la începutul lunii decembrie 2016, a ajuns în atenţia poliţiştilor din judeţul Suceava. Ioan Cerbu în vârstă de 76 de ani, din satul Bibireşti, comuna Ungureni, a fost reţinut de poliţiştii suceveni, pentru cerşetorie. Acesta a fost prins pe străzile Sucevei şi condus de agenţii Poliţiei Locale la sediul instituţiei, pentru cercetări suplimentare. După ce a fost percheziţionat, agenţii au găsit în hainele cerşetorului băcăuan suma de 1.500 de lei. Poliţiştii au aflat de la Ion Cerbu că banii provin în mare parte din cerşetorie. Povestea „sinistratului” băcăuan nu i-a înmuiat pe agenţi, Cerbu fiind un client mai vechi al poliţiştilor. El a mai fost cercetat în Suceava pentru aceeaşi faptă. Se pare că fosta lui soţie s-a retras în Suceava după divorţ, iar acesta şi-a făcut o obişnuiţă de a merge la cerşit în judeţele vecine. De această dată, falsul sinistrat a fost amendat cu 100 de lei. 118 SHARES Share Tweet

