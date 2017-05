Educatie Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU Mens sana in corpore sano de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „Cercetarea științifică la standarde de înaltă ținută” Înscrisă în cadrul activităților de cercetare științifică, având o experiență de 13 ediții în cadrul sesiunilor naționale organizate în decursul anilor, Facultatea de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății, organizează prima ediție a Conferinței Internaționale Științifice Studenţeşti „Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice”, în perioada 18-19 mai 2017. Desfășurată sub auspiciile unor organizații de prestigiu la nivel internațional și a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, evenimentul științific a polarizat atenția a peste 150 de autori din Iran, Turcia, Spania, Franța, Republica Moldova și de la nivel național din București, Cluj, Craiova, Constanța, Galați, Suceava și Bacău, care s-au înscris în competiția științifică ce se desfășoară în cadrul conferinței. Tematica abordată constituie preocupări ale studenților în domeniul cercetării: Educație fizică și sportivă, Sport şi performanță motrică, Kinetoterapie și Terapie ocupațională.

Lucrările conferinței se vor bucura de prezența a două mari personalități ale domeniului, respectiv domnul Alberto Gualtieri din Italia, Prof. univ. dr. Dr.h.c., Președinte de onoare al Asociaţiei Europene a Sportului Universitar (EUSA) și Membru al Comitetului Executiv al Federaţiei Internaţionale a Sportului Universitar (FISU) și domnul Adrian Gagea din București, Prof.univ.dr.ing., cercetător gradul I, Membru de onoare emerit la Federația Internațională a Sportului Universitar. În contextul participării studenților instituției la competițiile științifice naționale, subliniem rezultatele meritorii obținute de reprezentanții bacăuani în această lună la Suceava: 2 locuri I și un loc II, la Galați: un loc I, un loc III și o mențiune, iar la UNEFS București 4 articole apreciate cu foarte bine. Trandafir Norbert, participant la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice, absolvent FSMSS: „La Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii am avut ocazia să colaborez cu specialişti de renume în domeniu, care m-au îndrumat şi perfecţionat în cariera mea de sportiv profesionist”. „Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Bacău contribuie la dezvoltarea socio-culturală, sportivă şi ştiinţifică, prin pregătirea de cadre de specialitate cu studii superioare şi prin realizarea unui transfer optim de valori şi competenţe specifice. Formarea iniţială şi continuă a specialiştilor în domeniile Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice şi Psihologie, care acoperă real şi eficient piaţa muncii pentru activităţi de învăţământ, cercetare, sportive, activități de kinetoterapie sau terapie ocupaţională, reprezintă principala misiune a facultății noastre. Lipsiți de modestie, ne mândrim cu poziția ocupată de facultatea noastră în topul facultăților de profil din țară, ca urmare a rezultatelor activităților colectivului de cadre didactice și a performanțelor remarcabile obținute de studenții noștri, sportivi de mare performanță, la nivel național și internațional”.

Conf. univ. dr. Bogdan – Constantin Rață

Decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Programe de studii Educație Fizică şi Sportivă Pregătește specialiști în domeniul educației fizice și sportului la nivel licență. Diplomele universitare le asigură absolvenților noștri posibilități de inserție socială după cum urmează: profesor de educație fizică și sport pentru ciclul primar și gimnazial, instructor sportiv, instructor fitness/aerobic, preparator fizic. Sport și performanță motrică Misiunea acestui program de studii este de a asigura pregătirea absolvenților de liceu care doresc să desfășoare activități sportive și administrative în calitate de antrenor, instructor sportiv, expert, manager sportiv, consilier pe probleme sportive, monitor de timp liber, etc. Kinetoterapie și motricitate specială Asigură absolvenților oportunități de inserție socială, prin posibilitatea desfășurării activității profesionale în spitale, policlinici, sanatorii, instituții speciale, școli și școli speciale, stațiuni balneo-climaterice, case sau centre de sănătate, dispensare, în complexele sportive, în instituții de stat sau private, în cadrul unor O.N.G.-uri sau cabinete private. Terapie ocupațională Terapia ocupaţională este o profesie menită să promoveze starea de sănătate şi calitatea vieţii prin intermediul ocupaţiei. Terapeuţii ocupaţionali beneficiază de o educaţie de nivel licenţă pentru a căpăta deprinderi şi cunoştinţe necesare, cu un grad mare de interdisciplinaritate, atât pentru o abordare individuală, cât şi pentru o abordare a grupurilor de indivizi care prezintă infirmităţi la nivelul structurilor şi funcţiilor organismului, sau la care apar bariere în calea integrării depline în viaţa socială. Absolvenții își pot exercita meseria în următoarele sectoare: spitale, centre de sănătate, la domiciliu, la locurile de muncă, în şcoli, în instituţii de corecţie şi probaţiune, în case de bătrâni, în instituţii de ocrotire. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.