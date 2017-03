Multimedia Fabrica de Postav Buhusi. Imagini de arhiva de Desteptarea -

Înfiinţată în anul 1885 de Eugen Alcaz prin cumpărarea utiliajelor şi instalaţiilor unei fabrici create de Mihail Kogălniceanu în 1853 la Petricani, lângă Târgu Neamţ,În 1891 fabrica a fost preluată de „Wolf & Co" care a transformat-o în 1895 în societate anonimă pe acțiuni. La începutul secolului XX fabrica era principalul furnizor din țară de stofă, pături și căptușeală pentru armată. În 1948 fabrica a fost naționalizată. Societatea s-a dezvoltat în timp, devenind una din cele mai mari fabrici de țesături în Europa de Est. De-a lungul anilor sortimentul de produse s-a îmbogățit și s-a diversificat într-o paletă de țesături pieptănate și cardate pentru îmbrăcăminte destinată atât femeilor cât și bărbaților. În afară de stofe, pentru confecții, fabrica mai produce și oferă pături, fire pieptănate și cardate, lână spălată. A funcţionat astfel până în anul 1948. A fost înzestrată chiar de la început cu maşini moderne pentru acea vreme, fapt ce i-a atras meritul de a fi prima întreprindere sistematică de fabricare a postavurilor din vechiul regat. Producând în special postav pentru armată, deţinea în anul 1895 un număr de 99 războaie şi 350 lucratori, ajungând în anul 1917 să lucreze cu 1500 salariaţi. În timpul crizei economice din 1929-1933 industria textilă a Buhusului a înregistrat o scădere a activităţii, atingând limita cea mai joasă a curbei în anul 1931. În preajma celui de al doilea război mondial, societatea Buhuşi a ajuns să controleze 4/5 din întreaga producţie de postav a ţării, ca urmare a deţinerii supremaţiei monopolului industriei textile. Fabrica a fost privatizata in anul 2000, catre Asociatia Salariatilor, insa, din cei 10.000 de muncitori pe care-i avea inainte de 1989, la data privatizarii mai avea 6-700.