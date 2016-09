Eye Film Festival, un suflu nou pentru Bacau

”Nu exista film fara public”, a afirmat actorul Marian Rilea sambata seara, 17 septembrie, in fata a sute de bacauani veniti in Parcul Catedralei din municipiu pentru a urmari in aer liber filmul de lung metraj Sieranevada, cea mai recenta productie cinematografica in regia lui Cristi Puiu. Evenimentul a fost posibil prin implicarea nici mai mult, nici mai putin a unor tineri adolescenti care, iata, a, reusesc sa demonstreze, tocmai prin succesul inregistrat prin actiunile lor, ca Bacaul POATE si are nevoie de astfel de manifestari, daca este lasat si incurajat.

Sub deviza „Filmul de arta se vede in Bacau sub cerul Liber”, sambata seara, Parcul Catedralei Ortodoxe din Bacau a forfotit pana spre miezul noptii. Si a avut un suflu nou, dat de liceeni si proaspat absolventi de liceu, organizatori ai evenimentului, unul parte din proiectul Eye Film implementat prin Asociatia Ingenious Drama, cu finantare de la Primaria Bacau.

Dupa prima editie de primavara a proiectului Eye Film Festival, evenimentul de sambata, septembrie, a avut, astfel, rolul de a asigura continuitatea acestuia, de a starni curiozitati, de a deschide apetitul bacauanilor pentru film si pentru vizionarea de film in spatiu deschis, de a incuraja, totodata, comunitatea la participare si implicare activa in gasirea de solutii pentru probleme aparent fara, precum soarta Cinematografului Central. Astfel, voluntarii liceeni, pe tot parcursul serii, au solicitat ajutorul comunitatii prin strangerea de semnaturi pentru redeschiderea Cinematografului Central si tot despre implicare si „deschidere a mintii”, in fond, a fost vorba si la finalul proiectiei, atunci cand trei dintre protagonistii filmului, respectiv actorii Marian Rilea, Ioana Craciunescu si Marin Grigore si-au aratat disponibilitatea de a raspunde provocarilor venite din partea publicului.

Nu au lipsit din organizarea evenimentului – foarte buna organizare, desi, potrivit unor voci din public „prea putin mediatizat evenimentul”, „totusi vizibil, spre deosebire de alte evenimente cu specific cultural finantate tot cu bani publici”, a venit raspunsul -, nu au lipsit, spuneam, limonada si Cinemobilul – un stand frumos amenajat unde doritorii s-au putut fotografia.

Accesul la Eye Film Festival a fost liber, organizatorii punand la dispozitia publicului chiar si scaune si pernute. Bugetul evenimentului, estimat de organizatori, a fost de 12.681 ron, din care 10.000 ron, finantare din partea Primariei Bacau.

Obiectivul general al proiectului Eye Film Festival este, spun initiatorii, „redeschiderea Cinematografului Central, pentru a readuce comunitatii bacauane un loc plin de povesti, unde sa ramana in contact cu lumea vibranta si diversa a filmului”.