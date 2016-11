Exuberanta si culoare la Balul Bobocilor Colegiului National „Vasile Alecsandri”

20 de tineri, de exceptie, din clasele a IX-a. Culoare, bucurie, explozie de energie, public, sustinatori, sala arhiplina la Teatrul de Vara „Radu Beligan”.

Aseara a fost Balul Bobocilor Colegiului National „Vasile Alecsandri” – editia 2016. Un spectactol adevarat, bine organizat, in care cele zece perechi de bobocei s-au intrecut in proba de prezentare, proba de talente, proba tinutelor de seara si proba surpriza.

Emotii si ropote de aplauze, atitudine, sensibilitate, pasiune in dans, voci minunate, imbinarea traditionalului cu modernul, mixuri de muzica populara, cu rap, dar si inventivitate si adrenalina, arta, mister, momente magice, de neuitat, eleganta si rafinament. Toate intr-o atmosfera incendiara in care, timp de cinci ore, concurentii s-au luptat pentru râvnitul titlu de Miss & Mister Boboc.

Au alternat si momentele artistice pregatite de elevii colegiului, de majorete, dar si de Ansamblul „Ciucurelul”, coordonat de prof. Mitica Pricopie, o demonstratie de arte martiale, muzica rock, tombola cu premii surpriza. Nu a lipsit nici prezentarea de moda, cu tema Rinascita, oferita, ca in fiecare an, de Raluca Pichiu, fosta eleva de la „Alecsandri”, care acum a imbratisat doua cariere de succes: instructor de dans si designer vestimentar.

O seara care va ramâne in amintirea tuturor. Un bal al tineretii, al frumusetii si talentului. Juriul, format din profesori si reprezentanti ai sponsorilor si elevilor, a decis in final si câstigatorii:

Locul I si titlul de Miss Boboc – Ioana Vlase

Locul I si titlul de Mister Boboc – Alexandru Tofan

Locul II: Cosmina Cojocaru si Andrei Hudres

Locul III: Cristina Jigau si Aurelian Rotariu

In urma aplauzelor publicului, Miss Popularitate a fost desemnata eleva Ana Maria Puscuta, iar Mister Popularitate elevul Bogdan Asaftei. Toti ceilalti boboci au primit mentiuni.

Intregul eveniment a fost organizat de o comisie formata din elevii si cadrele didactice de la „Alecsandri”, sub coordonarea prof. Ionela Tuduriu, consilier educativ si a conducerii colegiului. Pentru implicarea in buna defasurare a balului elevii Ambra Luca, Andrei Ghelasa si Vlad Stanciu au primit titlul de Miss, respectiv Mister Staff.

Prezentatorii spectacolului au fost Ana Grigore si Andrei Neagu, de la clasa a XII-a B.

Ioana Vlase, Miss Boboc 2016 a Colegiului National „Vasile Alecsandri”: eleva in clasa a IX-a C, zodia Fecioarei, hobby – tenisul. Ii place sa danseze, iar motto-ul sau in viata este: atunci când ai incredere in tine, inspiri incredere si celor din jurul tau.

„Am avut emotii, mai ales ca si celelalte concurente au fost foarte bune. Dar ma bucur ca am câstigat.”

Alexandru Tofan, Mister Boboc 2016 al Colegiului National „Vasile Alecsandri”: elev in clasa a IX-a C, zodia Capricorn, hobby – baschet si filme. Motto-ul sau dupa care s-a ghidat pâna acum in viata: daca lupti poti sa pierzi, daca nu lupti, ai pierdut deja.

„Nu ma asteptam sa câstig. Sau poate ca ma asteptam. Dupa prima proba am intrat in forma si totul a fost bine. ”