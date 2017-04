Contrasens Extremismul culinar de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Într-o lume în care extremismul islamic a fost făcut celebru de atentate și de măcelurile teroriștilor moderați și mai puțin moderați, ceea ce se întâmplă pe subcontinentul indian poate părea o glumă. Și totuși, în India sunt uciși oameni nu pentru credința lor, nu pentru vreo ideologie ci fix pentru ceea ce mănâncă. Țara, cu o tradiție culturală bogată, se confruntă cu numeroase și violente probleme, de la sărăcia acută, la violuri în grup urmate de uciderea victimelor care fac parte din caste inferioare sau cu confruntări inter-religioase. Anul acesta, însă, mai mult ca niciodată, au izbucnit violențele între hindușii tradiționaliști și musulmani. Hindușii, care venerează vacile, încearcă să interzică sacrificarea și consumul cărnii de bovină. Mai mult, în statul Uttar Pradesh, militanții hindu au reușit să oblige comercianții de carne de pasăre să-și închidă prăvăliile pe durata celor nouă zile ale unui festival religios. După cum se vede, problema nu este neapărat legată de consumul de carne de vită, deși s-au semnalat cazuri în care musulmani acuzați că ar fi mâncat sau transportat carne de vacă au fost uciși de gloatele ațâțate de activiștii hindu. În multe alte state se observă presiuni din partea activiștilor politici sau chiar ai reprezentanților guvernamentali pentru a se închide măcelăriile și abatoarele, în general deținute de musulmani. Există și presiuni mai subtile, la nivel psihologic, în care se spune că e nesănătos să mănânci carne, în vreme ce este mult mai bine pentru sănătate să fii vegetarian; mâncătorii de carne ar trebui să-și manifeste toleranța și să nu consume acest gen de aliment de față cu vegetarienii… Extremismul culinar nu este decât o mască, pentru că, în realitate, propovăduitorii vegetarismului nu urmăresc decât discriminarea creștinilor, musulmanilor, zoroastrienilor (parsi) și chiar a populației hindu mâncătoare de carne. Într-un articol recent din Financial Times se amintește că încă din anii 2.000, în state cum ar fi Gujarat sau Maharashtra s-au construit clădiri destinate exclusiv vegetarienilor iar în 2007, liderii religioși hindu au protestat față de includerea în meniul școlar a ouălor. De asemenea, se manifestă tot mai pregnant tendința de a se cere zone fără carne în jurul templelor, ajungându-se în unele cazuri să se ceară ca întreg orașul în care se află templul să fie declarat vegetarian. 0 SHARES Share Tweet

