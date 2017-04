Contrasens Extemporal la dirigenție de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O problema destul de stresantă pentru un profesor o reprezintă comportamentul elevilor; dacă înainte, educația primită acasă nu prea permitea unui școlar să deranjeze ora, să răspundă obraznic ori chiar să ia la bătaie un cadru didactic, în zilele noastre aceste lucruri sunt la ordinea zilei. Ne declarăm mereu deranjați de calitatea scăzută a educației din acestă țară și dăm vina în mod constant pe profesori, dar nu vedem că și în cealaltă parte – la elevi – situația nu este chiar roză. Da, o seamă de cadre didactice sunt slab pregătite, nu știu materia pe care o predau, nu au tact pedagogic. E, de altfel, logic: la ce salarii sunt în învățământ nu o să vină la catedră cei mai buni absolvenți ai facultăților de profil. Însă, nu e mai puțin adevărat că elevii din ziua de astăzi sunt o parte a problemei. Oricât tact ar avea un profesor, oricât s-ar strădui, nu va putea să mențină ordinea într-o clasă în care elevii nu au chef să învețe. Și dacă nu au chef, se pot întâmpla multe, inclusiv să-l ia în șuturi pe profesor. Oficial, Inspectoratul Școlar dă vina pe cadrele didactice: dacă elevii le pun probleme înseamnă că nu-s în stare să țină clasa în mână. Pe vremuri, explicația poate era bună, pe când într-o clasă era unul sau maxim doi elevi-problemă. Astăzi, însă, într-o clasă numărul elevilor-problemă este mult mai mare. Și nu trebuie să facem foarte multe săpături ca să descoperim cauza: lipsa educației de acasă, părinții fiind plecați la muncă în străinătate, iluzia libertății vândută comercial la televizor și care le spune elevilor că pot face ce vor, părinții care, în loc să tragă la răspundere copiii pentru notele proaste, ceartă profesorul… Cum ar trebui să reacționeze un cadru didactic în situația în care unul sau mai mulți elevi deranjează ora? Să-i bată ca în SUA, nu e voie. Să-i dea afară de la oră, ar fi o soluție, dar legea îl face responsabil pe profesor pentru orice i s-ar întâmpla elevului la școală. Dacă e dat afară de la oră pentru că deranjează colegii, iar în timp ce e ieșit din clasă își rupe o mână sau îi cade o cărămidă în cap, la răspundere va fi tras cadrul didactic. Ședințele cu părinții, scăderea notei la purtare, amenințatul cu exmatricularea nu au nici un efect. Pur și simplu sunt elevi cărora nu le pasă. Și atunci? Ce se poate face? Sala de detenție la care să fie trimiși cei care fac scandal? Agenți de pază care să păzească profesorii? Case de corecție? Societatea românească s-a schimbat foarte mult în ultimii 25 de ani însă nu a reușit să găsească o soluție pentru această problemă. 0 SHARES Share Tweet

