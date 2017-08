Desenul și pictura pot fi acte de exprimare personală pentru deținuții care așteaptă momentul punerii în libertate, iar lucrările executate de către aceștia pot pune întrebări fundamentale despre ceea ce înseamnă a fi în viață chiar și în interiorul unui penitenciar. Pentru deținuții care se confruntă cu viața dincolo de ziduri, arta oferă o modalitate de a-și defini propria identitate și de a-și afirma existența într-o audiență cu mult peste limitele celulei lor și mult după punerea în libertate.

În acest context, Biroul de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială din cadrul Penitenciarului Spital Târgu Ocna cu sprijinul conducerii Sucursalei Mina Salina din orașul stațiune Târgu Ocna organizează în perioada 01. 09 2017- 03.09 2017 la Baza de Turism şi Agrement din cadrul minei de sare, a opta ediţie a „Expoziţiei regionale tematice cu lucrări executate de către deţinuţi”. Proiectul presupune un angajament de conștientizare și participare civică, apelând la un exercițiu de înțelegere şi imersiune a cetăţeanului comun în spațiul Comunității Penitenciare, în cadrul căruia deținuții custodiați în penitenciarele din regiunea Nord- Est a țării vor prezenta peste 250 lucrări de artă de cea mai bună calitate. În timp ce arta poate ajuta la construirea sentimentului de valoare individuală a unui individ – un pas important în reabilitare – poate construi abilităţi, deţinuţii se pot întoarce în comunitatea lor, capabili să-și facă viaţa din creativitatea lor, pentru aceştia fiind important că învaţă că ceea ce au primit este valabil pentru comunitatea mai largă, care are posibilitatea să vadă talentul şi abilităţile pe care le au. Procesul de a face arta şi de a fi creativ este extrem de puternic pentru deținuți, inspirându-i să facă alegeri pozitive cu privire la viitorul lor şi să se conformeze trecutului lor, un număr tot mai mare de dovezi sugerând că arta poate avea un impact semnificativ asupra vieţilor deţinuţilor, în special pentru a-i ajuta să se îndepărteze de mediul infracţional.

Realizăm acest lucru împreună cu colaboratorii noştri în cadrul acestui proiect: DGASPC Bacău, Centrul de îngrijire a persoanelor cu dizabilități Târgu Ocna, Centrul de recuperare a persoanelor cu dizabilități Târgu Ocna, Serviciul Umanitar Pentru Penitenciare, Centrul de Asistență Hîrja, Primaria Târgu Ocna, Protopopiatul Onești, Poliția Municipiului Onești, pentru a arăta talentul şi potențialul deținuților pentru public, determinând mulţi oameni să reconsidere stereotipurile negative. Invitaţi de seamă din rândul oficialităților locale în cadrul acestui proiect: Primarul oraşului-staţiune Târgu Ocna – Economist Ștefan Șilochi, Comandantul Poliţiei municipiului Onești – comisar şef de poliţie Lucian Nastasiu, Protopopiatul Onesti – Parintele Protopop Ioan Bîrgăoanu, Centrul Asistență Sociala Hîrja – Director Centru preot Ilarion Mita, nu în ultimul rând conducerea Minei Salina în calitatea de gazde.

