Complexul Muzeal „Iulian Antonescu" Bacău, organizează vineri, 4 august 2017, începând cu ora 11,00, vernisajul expoziţiei „Porţile de fier ale Moldovei", dedicată împlinirii a 100 de ani de la eroicele lupte de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz. Rezistenţa armatei române în faţa încercărilor de ofensivă ale trupelor Puterilor Centrale ramâne una dintre cele mai glorioase pagini din istoria militară a poporului român. Acest fapt a avut drept consecinţe salvarea statului român şi, ulterior, realizarea unităţii naţionale a românilor prin adunările plebiscitare de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia din 1918. Expoziţia este realizată în colaborare cu Filialele Bacău şi Constanţa ale Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I", Asociaţia Româna pentru Propagandă şi Istoria Aviaţiei – Filiala Bacău şi Asociaţia de Tradiţii Militare Româneşti „Regimentul 3 Artilerie". Publicului vizitator îi sunt aduse în atenţie piese tridimensionale (uniforme, elemente de armament, decoraţii militare române şi străine etc.), dar şi foto-documente care încearcă să reconstituie atmosfera anului 1917. Cu acest prilej preotul Simion Purice (Parohia Grozeşti-Oituz) va prezenta albumul "Valea Oituzului – Jertfa unui neam. 100 de ani de la împlinirea cuvintelor „Pe aici nu se trece!".

