Expozitie Internationala de Ex Libris – Plumb 100

N-a fost o idee noua, a fost insa o realizare de exceptie cea de-a XXIV editie a expozitiei de Ex Libris, dedicata, in acest an, poetului George Bacovia, mai precis implinirii a 100 de ani de la aparitia volumului PLUMB.

Vernisajul expozitiei Internationale de Ex Libris si lansarea excelentului catalog PLUMB/LEAD a avut loc joi, 24 noiembrie, la Biblioteca Judeteana “Costache Strurdza”, la care au raspuns invitatiei oameni de cultura, artisti plastici, scriitori, critici de arta, elevi, jurnalisti, reprezentanti ai administratiei locale. Autorul proiectului si curatorul expozitiei a fost Anca Sion care, impreuna cu Oxana Mihailescu si Diana Cristina Capraru, a reusit, dupa cum afirma si profesorul Constantin Calin, sa reconfirme universalitatea poetului Plumbului.

Continuarea unui proiect demarat acum 24 de ani, a constituit pentru initiatori si organizatori un motiv de orgoliu si mândrie profesionala, dar si o obligatie de suflet, intelectuala. A fost o munca enorma de peste un an, a carui implinire se vede pe simezele Bibliotecii “Costache Strudza”.

“Mi-am asumat aceasta obligatie in urma cu mai bine de un an, cu pasiunea omului care lucreaza cu litera cartii, dar si cu imensul patrimoniu al celorlalte editii. Ce am reusit, ce aducem nou? Avem pe simeze 124 de lucrari, adevarate bijuterii ale genului, semnate de 47 de artisti din 19 tari. Lucrarile primite ne demonstreaza ca poezia lui Bacovia face fata cu brio nu doar probei timpului.

Pe lânga distantele in timp, ea strabate cu usurinta si distantele in spatiu. Ne vom convinge de acest lucru urmarind cum sicriile de plumb dorm adânc si in pamântul Braziliei, cum – pene albe, pene negre – tarcile zboara si pe cerul Poloniei si cum, mai la Est de noi, in Ucraina, ninge potopind ca in poezia lui Bacovia de azi si de acum 100 de ani. Astfel, vizionând si studiind lucrarile trimise din intreaga lume am avut o noua confirmare a universalitatii poeziei bacoviene, de data aceasta prin arta”, a spus Anca Sion, autorul proiectului.

Ex Librisul este o dorinta

Realizate cu sprijinul moral, dar mai ales financiar al Consiliului Judetean, expozitia si catalogul se constituie ca un model pentru viitoarele proiecte ale bibliotecii, dar si un standard al lucrului bine facut.

Despre Expozitia Internationala de Ex Libris – Plumb 100 a vorbit si Iulian Bucur, critic de arta, un bun cunoscator al genului, care a facut o trecere prin istoria Ex Librisului, de la un semn de apartenenta al cartii (cui apartine cartea) aplicat pe coperta, pâna la desavârsirea prin arta.

“Ex Librisul este o dorinta, pe care o avem cu totii, dorinta de a pastra. Ex Librisul vorbeste despre cei care scriu cartile, este, in final, chiar o carte. Este o forma a frumosului, poate cea mai diafana. Lucrarea devine o bijuterie, care spune ceva in mod artistic despre autor, despre carte, despre omul caruia ii apartine cartea. Avem in aceasta expozitie o geografie a artei acestui gen, din Mexic pâna in Urali, de la Atlantic la Pacific si sunt aici prezente aproape toate scolile de desen, de grafica din lume. Felicit organizatorii pentru aceasta minunata expozitie.”

Un gând frumos a exprimat si maestrul Ilie Boca, cel care a prezidat aproape toate editiile trecute ale concursului de Ex Libris, asa cum a fost el organizat la inceput, care a apreciat internationalizarea acestei manifestari dedicate lui Bacovia si poeziei lui.

“Daca la inceput Ex librisul apartinea colectionarilor, creatorilor, astazi el este accesibil publicului prin concursuri si expozitii. Cred ca ar trebui sa ne preocupam mai mult pentru infiintarea de cercuri pentru tineri, pe care sa-i atragem alaturi de aceasta superba arta”, a mai spus Ilie Boca.

Bacovia, un rasfatat al artistilor plastici

Mai trebuie spus ca proiectul de catalog apartine lui Ovidiu Petca, iar copertile au fost ilustrate cu Ex Librisuri semnate de Martin R. Baeyns, Lukasz Cywicki si Ilie Boca.

Daca Ilie Boca si Iulian Bucur au vorbit despre arta Ex Librisului, profesorul Constantin Calin a reiterat asistentei istoria aparitiei volumului PLUMB, in februarie 1916, cât si despre receptarea de catre critica a poeziei celui aflat “in preajma marii poezii”, a spus o parte a criticilor, insa au fost destui care in primele recenzii aproape l-au desfiintat pe viitorul mare poet, dupa care ne-a facut surpriza sa recite, intr-o maniera absolut inedita, câteva poezii din volumul Plumb, de la a carui aparitie se implinesc 100 de ani.

“De-a lungul anilor, peste 300 de oameni l-au ilustrat pe Bacovia si poeziile lui, fie prin desene, fotografii, portrete, a fost si este unul dintre cei mai bine ilustrati poeti din literatura româna, de aceea este cu atât mai meritorie aceasta initiativa, de a adauga un plus, de a da o noua valoare poetului si poeziei, justificat si numai prin faptul ca peste 50 de artisti din intreaga lume au citit poezii de Bacovia ”, a spus Constantin Calin.

Expozitia este deschisa pâna pe 24 februarie 2017.