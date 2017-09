Societatea Româna de Maximafilie ”Dr. Valeriu Neaga”, cu sediul in Bacau, in parteneriat cu Asociatia Filatelica Franta – România, organizeaza in aceasta perioada Expozitia filatelica nationala de maximafilie cu participare internationala “Arta si Religie”.

Deschiderea oficiala a expozitiei a avut loc ieri, 12 septembrie, in doua locatii simbol pentru tematica “Arta si Religie”, respectiv Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacau (pentru sectiunea arta) si Catedrala romano-catolica “Sfintii Apostoli Petru si Paul” din Bacau (pentru sectiunea religie). Este pentru prima data când in România se organizeaza o astfel de expozitie filatelica internationala de asemenea anvergura. Sunt expuse 48 de colectii de maximafilie (o ramura a filateliei), care ilustreaza tematica arta si religie, in orice forma specifica de expresie: pictura, sculptura, arhitectura, muzica, literatura etc. Pot fi vizionate colectii de prestigiu national si international din România, dar si 22 colectii prestigioase din Franta, Italia, Luxemburg, Cipru, Canada, Germania, Elvetia, Kuweit si Republica Modova. Cu acest prilej este ilustrata maxima “George Enescu, geniu al muzicii universale”, realizata la comemorarea a 55 de ani de la trecerea in nefiinta a marelui muzician român. De asemenea, sunt prezentate si doua stampile speciale. Expozitia este onorata de prezenta lui Jean Pierre-Mangin, presedintele fondator al Academiei Mondiale de Filatelie, cu sediul in Franta, dar si de oficialitati locale si din capitala, precum si numerosi invitati din intreaga tara, din municipiul si judetul Bacau. Evenimentul este organizat sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe al României, Academiei Mondiale de Filatelie, Federatiei Filatelice Române, Consiliului Judetean Bacau si Primariei Municipiului Bacau. La aceasta manifestare culturala colaboreaza Decanatul Romano-Catolic de Bacau, Asociatia Romano-Catolicilor "Dumitru Martinas" din Bacau, Oficiul Judetean Retea Postala Bacau, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacau si Liceul de Arta “George Apostu” din Bacau. Bacauanul Valeriu Neaga a infiintat in 1957 prima grupa de maximafilie din România si a activat in Bacau, ca maximafilist, timp de 15 ani, ajungând si presedinte al Comisiei de Maximafilie a Federatiei Internationale de Maximafilie. Expozitia va fi deschisa publicului, in cele doua locatii, de luni, 13 septembrie, si pâna vineri, 17 septembrie, intre orele 09.00–17.00.



Roxana Neagu

“Am ales Bacaul pentru ca este un puternic centru cultural, cu traditie in filatelie, in general si in maximafilie, in special. Mai mult, si Societatea Româna de Maximafilie «Dr. Valeriu Neaga» isi are sediul in Bacau. Este o expozitie de mare dimensiune, o premiera nationala, organizata in doua locatii simbol.”

general de brigada (r) Vasile Doros, presedinte al Comitetului de organizare

“Este o expozitie si un eveniment deosebit de important pentru noi, mai ales ca la baza credintei crestine sta cultura. Un om cu o cultura bogata poate avea si o credinta deosebita. Expozitia pe religie ilustreaza imaginea istoriei bisericii, a crestinismului, a culturii din antichitate si chiar din zilele noastre, in centru fiind Papa Ioan Paul al II-lea, foarte iubit de credinciosi si, in special, de tineri.”

pr. decan Isidor Dâsca