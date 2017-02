Expoziţie cu vânzare la UAP. S-au vândut deja primele 15 opere de artă

Zeci de băcăuani iubitori, amatori sau doar admiratori ai artei plastice au participat vineri seara, de Dragobete, la deschiderea unei inedite expoziţii cu vânzare ale unor opere semnate de cei mai cunoscuţi artişti băcăuani, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici. Evenimentul a avut loc la galeriile „Frunzetti”, Sala Nouă, str. Nicolae Bălcescu 12 (vizavi de magazinul Luceafărul).

Surpriza a fost cu atât mai mare când primii vizitatori au constatat că unele tablouri aveau deja aplicată eticheta „vândut” sau „reţinut”, ceea ce demonstrează că o asemenea iniţiativă este binevenită, mai ales acum în anotimpul cadourilor, al Mărţişorului şi al Zilei de 8 Martie.

Însoţiţi de gazde, printre care am remarcat prezenţa elegantă şi amabilă a artistei Carmen Poenaru, noul preşedinte al Filialei Bacău a UAP, a managerului Oficiului Teritorial al UAP, Carmen Dima, cei interesaţi de achiziţionarea unei opere de artă au primit informaţiile solicitate, chiar înainte de deschiderea oficială a expoziţiei, moment amânat de organizatori, ca urmare a interesului publicului pentru anumite opere, pentru anumiţi artişti expozanţi.

„Sunt foarte bucuroasă că sunteţi în număra aşa de mare alături de noi, de artiştii băcăuani, în aceste momente, pe de o parte de sărbătoare, iar pe de altă parte de înţelegere şi solidaritate faţă de situaţia mai puţin fastă prin care trece filiala noastră. Din cauza problemelor financiare, cauzate de situaţia economică prin care trece societatea şi, inevitabil şi breasla noastră, a artiştilor, am luat decizia să apelăm la colegii noştri pentru ca fiecare să doneze una sau mai multe opere din creaţia lor, iar banii rezultaţi din vânzarea acestora să intre în conturile Oficiului Teritorial al UAP Bacău, după care vor fi dirijaţi acolo unde avem de achitat serioase restanţe către bugetul statului, către furnizorii de utilităţi. Suntem artişti, asta ştim să facem, cu demnitate am decis că în primul rând trebuie să ne ajutăm noi înşine, nu să apelăm la alte mijloace care ne-ar plasa în afara profesiei noastre.

Prezenţa dumneavoastră, interesul pentru ceea ce vă oferim îmi demonstrează că nu suntem singuri, că, la greu, putem să ne bizuim pe comunitatea în care trăim. Şi de data aceasta colegii nu m-au dezamăgit, o arată ceea ce aveţi acum pe simeze. Vă mulţumim dumneavoastră prezenţi acum, aici, în această seară, indiferent dacă veţi cumpăra sau nu o operă de artă, însă deja am văzut că unele tablouri şi-au găsit un alt loc de expunere, mulţumesc colegilor mei pentru spiritul de solidaritate şi înţelegere. Vă doresc vizionare plăcută, gândul bun şi bucuria noastră va fi cu atât mai mare cu cât vom închide sala de expoziţie într-un timp cât mai scurt”, au fost cuvintele rostite din inimă, cu emoţie, de Carmen Poenaru.

Vizitând expoziţia, aveţi rara ocazie de a dărui celor dragi un mărţişor încorporat într-o operă de artă originală, care poartă semnătura artiştilor Ilie Boca, Vasile Crăiţă Mândră, Dumitru Macovei, Ştefan Pristavu, Carmen Poenaru (cea mai mare donaţie), Silvia Tiperciuc, Dionis Puşcuţă, Cristina Ciobanu, Dragoş Burlacu, Mihaela Craiu, Viorel Cojan, Ovidiu Ungureanu, Mihai Nechita, Mihai Bejenariu, Meri Bucur, Adrian Paiu, Teodora Antal, Ion Mihalache, Ioan Lăzureanu, în total 35 de artişti (din 60 de membri ai Filialei) au renunţat la drepturile de autor, în beneficiul Filialei din care fac parte. Preţurile sunt foarte mici, în comparaţie cu valoarea artistică a operelor, ele încep de 150 de lei, până la 950 de lei.

Până la sfârşitul programului de vizitare din prima zi, se vânduseră peste 15 lucrări de artă, din cele 60 expuse. Expoziţia poate fi vizitată până la achiziţionarea tuturor lucrărilor.