Sport Explorări Baia Mare- Știința Bacău 3-0 (14, 20, 15) Volei masculin/ Divizia A1 de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Penultima deplasare a voleibaliștilor Științei Bacău a fost lungă și scurtă totodată. Lungă, din punct de vedere geografic, deoarece băcăuanii au mers miercuri până la Baia Mare. Scurtă, însă, în plan sportiv, pentru că meciul cu Explorări a fost tranșat de gazde în trei seturi. Cu obiectivul realizat înainte de termen (salvarea de la retrogradare), Știința se pregătește de ultimele două jocuri (pe 22 și 26 aprilie) dintr-un campionat care ar putea aduce, în premieră, titlul Zalăului. La Baia Mare, antrenorii Cornel Păduraru și Eusebiu Țurcanu au utilizat garnitură: Ivkovic (Cazacu), Someșan (Ivankovic), Vițelaru, Cimili (Voinea), Marinca (Târcavu), Csoma (Purice), Ghimeș- libero.

Clasament play-out: 7) Explorări Baia Mare 47p., 8) VC Caransebeș 41p., 9) Știința 37p., 10) Unirea Dej 27p., 11) U Cluj 23p., 12) VCM Piatra Neamț 5p.

