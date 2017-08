Luminița Pătrățeanu, fosta noastră colegă, a organizat o expoziție de pictură în magazinul de antichități „Yesterday & Today” din Warninster, Marea Britanie, și pe stradă, în fața acestuia. În urmă cu zece ani, oneșteanca a renunțat la jurnalism pentru a intra în politică, fiind consilier al parlamentarului Valerian Vreme, apoi s-a dedicat total picturii.

Expoziția din Warninster poate fi considerată „un experiment cultural”, spune Luminița. De ce a făcut această alegere? „Este extrem de ușor să motivez gestul meu, acela de a oferi Culoare tuturor: iubitorilor de artă, indiferenților a tot ce ni se întâmplă, prietenilor sau celor din fibra mea, oamenilor… pur si simplu. E în firea mea atât altruismul, cât și voluntariatul. Da, este un soi de voluntariat și aplecare permanentă către semeni și e toată zestrea mea de la bunica încoace! Aș fi ipocrită să nu spun că îmi doresc săli pline, rasate, interesate de cultură… O, nu mă plâng! Am parte și de astfel de lucruri și mă declar o norocoasă. Dar ador locurile atipice acestor evenimente, nonconformiste… precum ființa mea”, a mărturisit pictorița. A dat culoare unei străduțe Luminița Pătrățeanu adoră să ofere bucuriile Culorii tuturor, în egală măsură: și celor avizați, și celor care nu intră într-o galerie fie din lipsă de timp, fie nu au posibilitatea sau cred despre ei că nu au acces în astfel de locuri destinate elitelor intelectuale. „Așa au apărut «experimentele mele culturale». Și dacă în urmă cu mulți ani le dedicam unor nume mari, cum ar fi Johnny Răducanu, Teodora Enache Popa, Ioan Groșan, Felix Lupu, Vlad Ciobanu, enumerarea este absolut aleatorie, de câtva timp mi-am permis aroganța să ofer din gândurile și emoțiile mele. De la spălătoria colegei noastre, Dana Mc Alister sau Dănuța protevista, cum îi spuneam noi, cei din garda veche ai Literei tipărite, am râvnit să dau culoare unei străduțe din Warminster, locul de adopție al fiului meu, Vlad, și al muzei mele permanente, Sarah, pe care ați admirat-o în mai toate expozițiile mele”, povestește Luminița. Talentul a primit „un ecou pe măsură” S-a simțit „în al nouălea cer”, afirmă oneșteanca, pentru că i-a avut alături pe cei din familie, a întors priviri, a reușit să-i facă pe trecători să nu stea cu ochii numai în telefonul mobil, a creat punți pentru viitoare colaborări, dar mai ales a arătat britanicilor cum sunt cei mai mulți dintre români: onești, serioși în ceea ce fac, determinați și educați.

Au bucurat-o și cronicile primite din țară de la prof. univ. dr. ing. Octaviana Marincaș, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, și de la președintele Filialei UAP Onești, artist plastic Lică Chițcan, sprijinul prietenilor și graficienilor din țară, care i-au trimis tot ce ține de logistica unei expoziții. În final, adaugă: „Vă spun că am găsit aici ecou pe măsură, pentru că atât fiul meu, dar mai ales cei doi inimoși amfitrioni ai mei, un britanic get beget și un canadian «măritat» la mică distanță de Stonehenge, m-au sprijinit. Și mai spun că nepoata după unica-mi soră a fost un admirabil traducător al tuturor metaforelor (enervante!) în sofisticata limba shakesperiană. Spun, făcând o reverență Cerului, că mă declar mulțumită! Pentru cei din țară voi etala lucrările semnate în Warminster cât mai curând. Mă voi ține de cuvânt!” „Să lăsăm frumosul să se întâmple. Luminița Pătrățeanu, membră a U.A.P. Onești, expune zilele acestea în Marea Britanie. Cochetând cu multe din atributele artei de-a lungul vremii, Luminița își lasă sufletul, cărare neumblată, deschis iubitorilor de inefabil. Când cuvintele nu ajung, poarta minții revarsă gânduri și trăiri, colorate-n toamnă. Pe alocuri se întrezăresc suspinele. Sunt și lacrimi, dar e multa lumină. E Luminița!”

– Lică Chițcan, artist plastic, președintele Filialei UAP Onești Prima expoziție a Luminiței Pătrățeanu a avut loc în anul 2000, „Cântec de iarnă cu Nichita”, fiind urmată de „Fragmente de existență” (2001), „Naphtallene Story” (2014), „Epistole de Crăciun” (2014), „Glamour story” (2015), „Route about story” ( 2016), „Basarabia, prin România în Europa” ( 2016), „Story, yesterday & today”. Expoziții itinerante: Ungaria – Pecs, Ke și Boudeaux, Franța, Marea Britanie, Basarabia, SUA, Ungaria, România. „Avem o surpriză la shop, magazin de anticuri și artă, o expoziție de artă numai pentru dumneavoastră. Lucrările artistei Luminița Pătrățeanu le puteți admira, având și pisibilitatea de le achiziționa. Tabloul din vitrină, alături de afișul expoziției, este o dovadă a talentului și muncii fine al artistei și este un cadou pentru magazinul nostru, deci nu este de vânzare! Dar ar putea fi oricare dintre lucrările pe care vă invităm să le admirați în expoziția noastră din stradă” – Mesajul magazinului „Yesterday & Today” din Silver Street, nr. 8, Warninster, care a rulat online și pe pagina locală a orașului. 2 SHARES Share Tweet

