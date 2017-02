Contrasens Exemplul maghiar de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Acum, că nici nu se mai aude vreo vorbă despre ordonanța referitoare la grațieri, putem discuta, fără încrâncenare problema supra-aglomerării închisorilor, o problemă care nu e caracteristică doar țării noastre. Vecinii noștri maghiari se confruntă cu aceeași problemă, diferența fiind ca la ei deja CEDO a provocat reacții. După ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat statul maghiar să plătească unor deținuți 1,6 milioane de euro drept compensații pentru condițiile proaste de detenție, a fost votată o lege care va acorda despăgubiri de circa 40.000 de forinți (aproape 600 de lei) lunar celor care au depus petiții în acest sens. Conform unei știri a agentiei maghiare de presă MTI, 88% dintre deținuții din închisorile din Ungaria studiază sau muncesc. Este vorba de peste 10.000 de deținuți care sunt pregătiți pentru o meserie sau care muncesc în sistemul fermelor sau atelierelor din penitenciare. Tamás Tóth, șeful Administrației Penitenciarelor din țara vecină, spune că uniformele deținuților sunt realizate exclusiv de către condamnați. De asemenea, produsele alimentare necesare pentru hrana pușcăriașilor sunt cultivate de către aceștia iar surplusul este vândut pe piața liberă. Încălțămintea produsă de deținuți este exportată. Ungaria se pregătește să mai construiască înca opt închisori pentru a rezolva problema aglomerării, însă, până atunci, însă, autoritățile au decis să apeleze și la alte soluții. De exemplu, pentru circa 200 de deținuți care nu prezentau pericol pentru societate s-a schimbat detenția în penitenciar cu detenția la domiciliu și se pare că numărul acestora va crește. În concluzie, problema suprapopulării închisorilor există și la noi și la ei, doar că în Ungaria problema este tratata fără pasiuni politice. Guvernul maghiar pare să fi înțeles că rostul închisorii este nu numai să pedepsească, ci și sa-l reeduce pe cel care a geșit. Românii, însă, un popor care se bate cu cărămida în piept că are valori creștine, nu vor decât pedepse cât mai mari, suferințe și chinuri pentru deținuți. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Doi băcăuani candidează la alegerile FRJ Articolul următor Impozit doar pentru pensionarii de vază

