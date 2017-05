Politica Ex-deputatul Adrian Popescu va fi validat consilier județean de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consilierii județeni se vor întâlni luni, 29 mai, într-o ședință ordinară care are pe ordinea de zi 26 de puncte. La începutul ședinței vor fi supuse dezbaterii proiectul de vacantare a mandatului Maricicăi Coșa, numită prefect al județului, și cel de validare în funcția de consilier județean a fostului deputat democrat Adrian Popescu (foto), supleant pe lista ALDE la alegerile din 5 iunie 2016. Următoarele puncte vizează cofinanțarea unor proiecte culturale și sportive, plata unor cotizații, cofinanțarea lucrărilor de extindere și reabilitare a sistemului de canalizare, fazarea proiectului de reabilitare a infrastructurii de apă-canal, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru repararea unei stații de pompare. Vor fi prezentate și două informări, una privind eficiența serviciului polițienesc și alta despre stadiul Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău – varianta 2017. 1 SHARES Share Tweet

