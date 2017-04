Cultura „Evreii îl au ca Profet pe Moise, noi… pe Caragiale!!!” de Ion Fercu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter I-am rugat pe unii dintre prietenii mei din diaspora, cu origini băcăuane, să evalueze, profesoral, pe scala 1-10, următoarele repere ale ființării în România: natura; viața politică; administrația; viața socială; educația / învățământul; sistemul sanitar; calitatea vieții; viitorul / speranța. Evaluarea este însoțită și de o succintă argumentare. Le-am prefațat rugămintea cu un poem semnat de mine în elanurile unei juneți întârziate: „în statistici e totul Ok cu viața mea/e flămândă numai o jumătate din mine/doar o zecime se spânzură/sau se aruncă pe caldarâm/nu figurez decât cu un sfert prin fișiere/ de balamuc/o câtime pulverizată face trafic de droguri/ e puțin analfabetă escroacă/duce lumea cu preșul/prin eden mușcă mărul și poartă frunza / pe verso/altfel decât primul adam/restul din mine joacă la ruletă și bursă/mizând pe iluzii/cerșește sau siluiește tristețea-n aziluri/ fericește amante sau scrie poeme/ e bonă prin univers/ cârpește sentințe se-nalță spre ceruri prin rugi/ e de-a dreptul Ok cu viața mea/prin statistici”. Iată câteva dintre răspunsuri… Gabriel T. Caita, VP Operations, Marketing, McLeay Geological Consultants Ltd., Canada. „Natura: 9+. Avem aproape totul și într-o armonie minunată, dar nu știm să o respectăm și să o popularizam eficient; deloc! Viața politică: 2. Toxică și cu accente comico-tragice. Exact ca în vremea lui Nenea Iancu, doar cu tehnologie 21st Century. (Evreii îl au ca profet pe Moise, noi… pe Caragiale!!! Cu «apocriful» aista i-am enervat pe mai toți prietenii din țară…). Administrația: 4. Cu mici diferențe, un sistem birocratic-mafiot, înțepenit în trecut, făcut să-i îmbogățească pe aleși, iară nu să-i slujească pe cetățeni! Viața socială: 6. Elitele (prea subțiri la gusturi) trăiesc pe alte tărâmuri (fizic și/sau spiritual), restul (fără osebire de educațiune…)… a rămas la nivelul bârfei filosofice, între mici și halbele cu bere. Ar fi și patetic să-i îi judec… cred!!!??? Educația/Învățământul: 8. În afară de excepțiile notabile de dascăli (nota este pentru ei…), care mai au ceva din morala Domnului Trandafir, sistemul e politizat, imoral, uneori, și, didactic, aproape ineficient! Nu se investește cât trebuie în învățământ și dascăli, deci nu se investește în viitor! Sistemul sanitar: 6. Excepții notabile, dar izolate de profesionalism, în rest, ineficiență aproape criminală și corupție nelimitată! Calitatea vieții: 6. În general, e mult mai bine pentru toți, cu unele excepții. Mai e mult de făcut însă până spre «standardele occidentale». Viitorul/Speranța: 9+. Pozitive, atâta vreme cât generația copiilor noștri (ai celor care am militat în Piata Universității) a fost în stare, prin mișcarea «Rezist», să determine guvernul mafiot să renunțe la distrugerea justiției! Minunat! (Trebuie să înteleagă doar că votul contează big time și că în ROU stânga e toxică, comunistoid-mafiotă!!!). P.S. Sper să fie de folos răspunsurile mele și să nu pară pretențioase sau bizare. Sunt prea multe de spus… Am prea multe de spus. Am plecat «rănit» din România… Și nu m-am «întremat» încă…” (Va urma) 0 SHARES Share Tweet

