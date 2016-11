Peste 300 de participanti au fost inregistrati, vineri, seara, la Conferinta Live2Lead, cel mai mare eveniment de Leadership din Bacau.

Organizat la Centrul de Afaceri si Expozitii „Mircea Cancicov”, acest eveniment unic în format videocast, Live2 Lead, a constituit o adevarata experienta de dezvoltare a liderilor conceputa pentru a echipa participantii cu noi perspective, instrumente practice si idei aplicabile.

„Este un eveniment de talie internationala, in premiera in Bacau. Live2Lead – Traieste pentru a conduce – este deja la a treia editie in lume si in România, dar pentru prima data in Bacau. Scopul este acela de a aduna comunitatea in jurul valorilor de leadership si de leadership in business”, a declarat Tatiana Soldeanu – trainer & coach certificat John Maxwell Team.

Astfel, pe parcursul celor aproape cinci ore cât a durat evenimentul, participantii au aflat de la experti de top la nivel mondial cele mai noi idei de leadership si business, precum si planuri de actiune simple si usor de implementat.

Alaturi de John C. Maxwell (autoritatea numarul 1 în leadership), au transmis din ideile inovatoare inca trei experti de talie mondiala din domeniu: Simon Sinek, Liz Wiseman si Dan Cathy. Live2Lead, un concept marca John Maxwell, este o experienta globala care reuneste oameni din peste 30 de tari din întreaga lume în cel mai important eveniment anual de Leadership si business, în format Videocast.

Practic, o conferinta videocast este una dintre cele mai moderne si rapide cai de transmitere a unei conferinte înregistrate, cu un continut de ultima ora, la nivel mondial, direct catre publicul interesat, aflat pe întreg mapamondul.

Conferintele Live2Lead din fiecare an sunt filmate special pentru evenimentele ce au loc pe toata planeta în decursul lunilor octombrie – decembrie 2016.