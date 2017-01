Eveniment medical în Bacău: „Provocarea diabetului” – Conferința Sfântul Spiridon, ediția a IV-a

Municipiul Bacău va fi, pe 20 ianuarie, gazda celei de a patra Conferințe anuale organizate de Fundația și Farmaciile Sf. Spiridon. Anul acesta, subiectul Conferinței este unul de mare interes – diabetul zaharat, considerat una dintre bolile Secolului al XXI -lea. Frecvența acestei boli la nivelul României este una majoră: aproximativ două milioane de români sunt diagnosticați cu diabet, iar România se află pe locul al doilea în Europa în ceea ce privește frecvența diabetului zaharat de tip 2.

Invitatul special al Conferinței este prof. univ. dr. Nicolae Hâncu – președintele de onoare al Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice – alături de care vor participa ca vorbitori, medici băcăuani, specialiști în diabet și în specialități conexe diabetului.

Evenimentul va avea loc în sala Teatrului de Vară „Radu Beligan”, de la ora 18,00, iar intrarea este permisă pe baza invitațiilor, care pot fi solicitate gratuit din farmaciile Sf. Spiridon, de la medicii de familie şi de la Centrul de Diabet MiniMed.

Cine este prof. univ. dr. Nicolae Hâncu

Prof. dr. Nicolae Hâncu, invitatul de onoare al Conferinței Sf. Spiridon ediția a IV-a, este o personalitate medicală cu o experiență remarcabilă – clinică, academică, de cercetare și organizatorică, este membru titular al Academiei de Științe Medicale din România, este membru de onoare al Academiei Române, profesor emerit al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, președinte de Onoare al Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, președinte al Asociației Române pentru Studiul Obezității, autor și co-autor a peste 300 de lucrări științifice publicate în țară și peste hotare, a 17 monografii sau tratate (autor sau co-autor), colaborator la 16 cărți de specialitate.

„În vara lui 1967 am intrat ca preparator la Clinica Medicală II, care avea şi Centrul de Diabet în subordine. Am fost repartizat imediat la Centrul de Diabet şi, din toamnă, am răspuns de acest centru. Pe vremea aceea, avea înscrise sub 1.000 de persoane, dar în momentul de faţă sunt 28.000. Epidemia aceasta de diabet şi obezitate este probabil cea mai mare din istoria umanităţii. Cauzele ei sunt, fără îndoială, legate de stilul de viaţă”, spune Nicolae Hâncu.

Dincolo de titluri, de recunoașteri, de premii și distincții, profesorul Nicolae Hâncu este unul dintre cei mai admirați, mai respectați și mai căutați medici din țara noastră, cu o activitate profesională care însumează 50 de ani de activitate în slujba pacienților.

”Pentru mine viaţa a însemnat, în primul rând, muncă, muncă disciplinată şi fără preget. Prin ea mi-am făurit un perimetru de siguranţă pe care apoi l-am extins şi l-am convertit în faptele şi împlinirile care se cunosc. Nu mi-a lipsit curajul deciziilor dramatice, radicale, dar nici forţa îndeplinirii lor. Așadar, nimic nu a venit de la sine, nimic nu a fost facil. Totul a rezultat din lupta neobosită a unui optimist fără egal și a unui entuziast contaminant. Am știut întotdeauna că doar crezând nebunește în ceva reușești să cucerești acel ceva. Că mult visata șansă întâlnește doar spiritele pregătite și că binele vine spre tine în măsura în care și tu te îndrepți spre el.”

Prof. univ. dr. Nicolae Hâncu

Zece lecții despre alimentația sănătoasă

Prin scrierea și publicarea în anul 2012 a cărții „Abecedarul de Nutriție”, profesorul Nicolae Hâncu și-a asumat un important demers de educare a populației României în ceea ce privește un stil de viață sănătos. „Dacă abecedarul copilăriei ne-a învățat să scriem și să citim, misiunea «Abecedarului de Nutriție» este să ne inițieze în știința și arta de a mânca sănătos” – spune Nicolae Hâncu.

„Abecedarul de Nutriție” este o carte scrisă pe înțelesul publicului larg și cuprinde zece lecții despre ce înseamnă alimentația sănătoasă și despre beneficiile ei.

În „Abecedarul de Nutriție” puteți consulta lista obligatorie de cumpărături pentru fiecare meniu al zilei, care trebuie stabilit în funcție de cei 3S: SIMPLU, SIGUR, SĂNĂTOS!

Demersul profesorului Hâncu de educare a populației în știința și arta de a mânca a continuat în 2014 cu apariția „Abecedarului de obezitate”, care va fi urmat, la rândul lui, de volumele Abecedar pentru diabet și Abecedar de nutriție pentru copii.

„Cartea «Abecedar de Obezitate» este o metodă de învățare și de aplicare a celor învățate. Nu căutați în ea rețete de bucătărie, regimuri magice sau «pastile» de slăbit. Nu veți găsi! Veți întâlni, în schimb, sfaturi competente de încurajare în modificarea stilului de viață și de colaborare cu medicul specialist în acest sens”, explică prof. dr. Nicolae Hâncu, membru de onoare al Academiei Române.

Seară de autografe la Conferința „Provocarea diabetului”

La finalul Conferinței Sf Spiridon, profesorul Nicolae Hâncu va răspunde întrebărilor din sală și va oferi autografe pe cărțile sale – „Abecedarul de Nutriție” și „Abecedarul de Obezitate” .

Alături de prof. dr. Nicolae Hâncu vor participa ca speakeri în conferință medici băcăuani, diabetologi și medici de specialități conexe diabetului: dr. Roxana Barbu – medic diabetolog, dr. Oana Durac – medic diabetolog, dr. Viorel Grigoraș – medic oftalmolog, dr. Adorjan Biro – medic neurolog, dr. Meda Angheluș – medic cardiolog, dr. Cristina Petrescu – psiholog, dr. Maria Branici – medic nefrolog.

Conferințele Sfântul Spiridon edițiile anterioare:

Conferința Sfântul Spiridon, ediția I – „Puterea minții” și „Secretele tinereții trupului și a sufletului” cu prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan și acad. prof. univ. dr. Ovidiu Bojor;

Conferința Sfântul Spiridon, ediția a II – a – Postul Mare – Pelerinaj spre Înviere, cu pr. Iulian Negru, consilier la Mitropolia Moldovei și Bucovinei;

Conferința Sfântul Spiridon, ediția a III – a – „Vindecările Mântuitorului si vindecarea noastră”, cu prof. univ. dr. Constantin Valer Necula, de la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna“ din Sibiu.

„Farmaciile Sf. Spiridon dezvoltă programe speciale pentru susținerea persoanelor cu diabet, în tratamentul afecțiunii și prevenirea complicațiilor. În calitate de farmaciști discutăm zilnic cu pacienții noștri, le cunoaștem frământările și întrebările legate de obiceiurile de viață și alimentație în contextul acestei afecțiuni. Conferința Sfântul Spiridon din 20 ianuarie 2017, avându-l ca invitat pe prof. univ. dr.Nicolae Hâncu, cel mai renumit specialist în diabet zaharat, nutriţie, obezitate şi dislipidemii din România este darul nostru pentru persoanele cu diabet, dar și pentru toți băcăuanii care doresc să fie informați, in scopul prevenirii apariției acestei afecțiuni în cadrul familiilor lor.”

Andreea Ariton, farmacist coordonator, Farmaciile Sf. Spiridon