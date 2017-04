Social Eveniment jubiliar al etnicilor germani din Bacău de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Germanii din Bacău și familiile lor au trăit clipe emoționante prijeluite de atmosfera sărbătorească ocazionată de jubileul formației vocal-intrumentală „Zwei Mal Zwei” (Doi ori doi), care activează în cadrul Filialei Bacău a Forumului Democrat German. De-a lungul existenței sale, formaţia artistică și-a pus amprenta pe conținutul multiplelor activități cultural-artistice, interesante, educative, cu totul deosebite, contribuind la îndeplinirea proiectelor în domeniu, atât în cadrul acțiunilor Forumului local, cât și a spectacolelor, nu puține la număr, ce au avut loc în multe orașe din țară. Despre semnificația acestui eveniment a vorbit, într-un bilanț selectiv, președintele FDG Bacău Mihail Marinel Todașcă, care a rememorat etapele parcurse de această formaţie până astăzi, amintind despre perfecționarea și îmbogățirea repertoriului cu noi partituri vocale și instrumentale, editarea unor CD-uri, promovând tradițiile și obiceiurile româno-germane. Din partea Forumului Regiunea Extracarpatica – Bucureşti a participat Carmen Cobliş, director executiv, care a exprimat în cuvinte calde, la ceas aniversar al formației, rolul benefic pe care l-a îndeplinit, în spectacolele prezentate la Bacău și în multe alte orașe din țară, la televiziunile locale și a celei în limba germană, cu consecințe pozitive în cunoașterea tradiţiilor, a culturii şi limbii germane, cât şi a folclorului celor două ţări. În acest cadru sărbătoresc, Carmen Cobliş a oferit plachete jubiliare membrilor formaţiei, Mihai Marinel Todașcă – voce și orgă, Nicolae Stroi – orgă, Doru Sascău – acordeon și Cristina Stroi – solistă. Au mai primit plachete jubiliare şi preşedinţii forumurilor germane din Oneşti, Moineşti, Buhuşi şi Piatra Neamț. Cu această ocazie s-a subliniat efortul făcut de Ulrich Brunhuber, care a prezentat participanților o expoziţie cu imagini din activitatea formaţiei „Zwei Mal Zwei”, cât și un documentar vizionat de cei prezeți la eveniment cu mare interes. La manifestare, cei prezenţi au avut ocazia să urmărească şi alte formaţii, printre care s-au remarcat Grupul vocal „Elde Weis” din Piatra Neamț, echipele de dansuri germane ale Colegiului Național „George Apostu” Bacău, conduse de prof. Simona Baicu, şi Școala „Spiru Haret” Moinești. În final, formația sărbătorită a susţinut un concert cu piese din repertoriul propriu, alcătuit din polci, valsuri şi cântece din folclorul românesc, special pregătit pentru acest eveniment. Prof. Eduard Ștraub 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.