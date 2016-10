Luna octombrie este dedicata luptei impotriva cancerului la sân. Pentru a trage un nou semnal de alarma asupra acestei maladii, Asociatia Sofi Roz din Bacau a organizat, joi dupa-amiaza, un eveniment in Parcul Catedralei, in colaborare cu Avon, care la rândul sau deruleaza campanii pentru depistarea precoce a acestui tip de cancer.

Au fost prezente membre ale asociatiei, iesite invingatoare din lupta cu cancerul la sân, care le-au impartit trecatoarelor pliante cu informatii utile despre aceasta boala, bratari roz, confectionate de ele in cadrul sedintelor de terapie ocupationala, si le-au vorbit din experienta despre importanta consultului medical periodic.

Specialistii atrag atentia ca, depistat la timp, cancerul la sân poate fi tratat, iar pacienta se poate bucura de cei dragi chiar si dupa acest diagnostic.

Tot in luna luptei impotriva cancerului la sân, Rodica Dascalu, membra a Asociatiei Sofi Roz, a lansat volumul de poezii „Dansul vietii”, o parte fiind scris in perioada in care urma tratamentul impotriva cancerului. Suferinta a ramas in rândurile scrise, iar astazi ea zâmbeste din nou, asa cum o fac si celelalte colege ale ei, care au invins boala.