Cultura Eveniment cultural-misionar în Bacău de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bacău derulează în toată perioada Postului Mare proiectul cultural-misionar „Arta Fericirii”, realizat în parteneriat cu Asociația Culturală Corinteni. În fiecare din cele șase duminici ale postului, începând cu ora 16,00, în sala praznicală a parohiei sunt așteptați cei care își doresc să afle mai multe detalii despre activitatea neuronală și senzorială a ființei umane, precum și metode psihologice și duhovnicești de evitare a stării de nefericire și chiar a depresiei. „Prima întâlnire – spune preotul paroh Constantin Abageru – a fost una dinamică, întrucât tema expusă, «Postul gândurilor», a generat numeroase aprecieri, un dialog constructiv și mai ales identificarea cauzelor unor diverse afecțiuni biologice. Plecând de la realitatea că în viața sa fiecare dintre noi s-a confruntat cu diverse gânduri obsesive, psihologul Angela Agachi, președintele Asociației Culturale Corinteni, a propus în mod competent întreprinderea unor acțiuni care să ne ajute în efortul de eliberare de sub presiunea acestora”. În Duminica a II-a din Postul Mare au continuat serile duhovnicești din Proiectul cultural-misionar. S-a discutat despre recunoștință, dar mai ales despre efectele negative pe care le poate avea nerecunoștința asupra noastră, atunci când așteptările sunt în această direcție.

Continuarea programului de dezvoltare personală va putea fi urmărită pe parcursul celorlalte întâlniri, următoarea temă fiind „Iertarea" și urmând a fi abordată în a treia duminică a Postului Mare (19 martie), la aceeași oră.

