Eveniment artistic de exceptie in Bacau: Expozitie cu gravuri ale lui Henri Matisse

Contractul s-a semnat intre Complexul Muzeal si Galeria “Merkur” SRL din Cluj Napoca, reprezentata de proprietarul colectiei, Thomas Emmerling.

Pentru mai multe informatii despre acest eveniment artistic, i-am solicitat un scurt interviu domnului Thomas Emmerling, care a raspuns cu amabilitate la intrebarile noastre.

“Bacaul este cunoscut a fi un centru artistic proeminent”



– Pentru cititorii ziarului nostru ar fi util si interesant sa afle cine este Thomas Emmerling si de ce a ales România pentru a expune colectiile sale.

– In 1999, când am venit prima data in România, mai mult sau mai putin constient, imi cautam radacinile. Mama mea este nascuta in Lechinta ((jud. Bistrita-Nasaud), saxonii din acea arie au plecat in anul 1944 in Germania, la vremea respectiva mama mea era copil. Când am vazut prima data imprejurimile si oamenii din România, pur si simplu m-am indragostit de aceasta tara. Sunt nascut in Germania, crescut in Germania, dar dragostea si responsabilitatea pentru aceasta tara nu s-au oprit niciodata. Asa ca am decis sa ma intorc. Acum organizam, din birourile noastre din Cluj si Bucuresti, expozitii in intreaga lume. Desigur, acest fapt suscita in special in Europa de Vest nelamuriri de felul: ,,De ce sa colectionezi arta in România, de ce sa organizezi expozitii de o asemenea anvergura? Tara aceasta chiar nu are alte probleme?” Semnalul pe care vreau sa-l trimit este ca România este o tara normala ca toate celelalte din Europa.

– Cum ati inceput sa colectionati arta, care a fost imboldul, deoarece stiu ca ati studiat Dreptul, pilotajul?

– Prima mea pictura a fost cumparata acum 23 de ani, insa povestea a inceput cu mult timp inainte. Sunt nascut in Nurnberg, orasul lui Albrecht Dürer, cel mai faimos pictor si grafician german. Când eram in scoala a avut loc aniversarea a 500 de ani de la nasterea lui Albrecht Dürer. Imi amintesc ca am vizitat atunci Muzeul National German din Nurnberg si multe alte expozitii. Acest fapt a generat dragostea mea pentru arta, in special grafica si pictura. Acesta este motivul pentru care apreciez atât de mult clasele de elevi atunci când vin sa imi viziteze expozitiile. In viata mea profesionala anterioara am avut intotdeauna obiectivul ca atunci cand voi implini 50 de ani sa ma ocup doar de pasiunile mele. Acest lucru s-a intâmplat cu trei ani in urma când am decis sa vând tot si sa ma ocup exclusiv de colectia mea de arta.

– De ce o expozitie in Bacau?

– In primul rând imi place sa organizez expozitii in orase de dimensiunea Bacaului. Arta, cultura determina viata cotidiana si modul in care oamenii se comporta. Comportamentul oamenilor in general nu este doar un subiect al capitalelor. Ca sa fiu mai concret la intrebare: Bacau este cunoscut a fi un centru artistic proeminent. Cunosc multi artisti care provin din Bacau. In colectia mea de arta contemporana am lucrari de Oana Ionel. In prezent pregatesc o expozitie cu lucrarile ei in Munchen. Dar Oana Ionel este doar un exemplu printre alti artisti originari din Bacau.

– Ati putea sa ne descrieti colectia dvs. de arta moderna, artistii la care v-ati oprit? Ce ne puteti spune despre colectia Matisse care va fi expusa la Galeriile ALFA din Bacau?

– Grafica lui Henri Matisse este partea mea preferata din colectie, deoarece arata pas cu pas modul in care arta moderna s-a dezvoltat. In Bacau vom arata circa 120 de litografii din diferite perioade de creatie a artistului. “Les florilege des amours”, de Ronsard, e una din seriile cele mai lirice ale creatiei lui, cartea fiind scrisa in perioada târzie de secol XVI. Poezia sa a stabilit mitul iubirii franceze si tandretea sa. Matisse exprima aceste aspecte in desenele lui. Dar face acest lucru intr-un stil minimalist, doar printr-un numar restrâns de linii. Seria “Jazz” infatiseaza puternice figuri abstracte in ritmul muzicii de jazz. In prezenta expozitie, se infatiseaza o selectie a litografiilor de Henri Matisse (atât o serie de desene publicate ca litografii cât si o parte din opera sa abstracta si suprarealista).

– Care sunt pasii urmatori de dezvoltare a colectiilor dvs., in general a intregii activitati?

– Desigur, colectionarea artei este o pasiune intensa si in prezent nu vad un sfârsit. Din acest an am angajat un director artistic, care se ocupa de dezvoltarea colectiei de arta contemporana. Artistii selectati vor face parte din tarile dunarene. In general sunt deschis pentru o varietate de tehnici prin care fantezia si creativitatea umana sunt exprimate, dar focusul major va fi pe pictura si grafica. Sper sa revin in curând in Bacau cu o alta expozitie. Ma bucur sa ma intâlnesc cu artistii bacauani.

– Ati stabilit ceva concret cu partenerul bacauan in acest sens? Care ar putea fi urmatoarea expozitie?

– In colectia mea sunt lucrari de Picasso, Renoir, Chagall, van Gogh, Dali, avem deci suficient material pentru multe alte expozitii in Bacau.

Henri Matisse (1869-1954) a fost unul dintre cei mai importanti pictori si graficieni de la inceputul secolului XX, cel care a deschis noi cai in cadrul artei abstracte. In secolul XIX, prin aparitia fotografiei, arta intra intr-o alta etapa. Henri Matisse incepe astfel sa experimenteze cu diverse forme, figuri si culori, descoperind faptul ca reducerea formei duce la o prioritizare a culorilor. Artistul a identificat totodata si maniera prin care gruparea unei serii de forme abstracte si dinamica generata intre acestea influenteaza mesajul operei de arta. Matisse a fost totodata si un genial desenator (prin doar o singura linie putea exprima starea emotionala a modelului). Un vizionar prin excelenta, creator al unei opere generatoare de sinestezii, Matisse ramâne un artist emblematic, un punct de reper al artei moderne.