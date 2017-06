Educatie Evaluarea Națională. A început numărătoarea inversă de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi este ultima zi de curs pentru elevii de clasa a VIII-a și tot astăzi se încheie înscrierea la Evaluarea Națională. Practic, cei peste 5.500 de elevi care au încheiat ciclul gimnazial mai au exact 10 zile până la prima probă a examenului de Evaluare Națională, proba scrisă Limba și literatura română. A doua probă, cea scrisă la Matematică, se va desfășura pe 21 iunie 2017 iar proba scrisă la Limba și literatura maternă de pe 22 iunie va încheia seria examenelor de la Evaluarea Națională. Afișarea primelor rezultate va avea loc pe 26 iunie, până la ora 16.00, în intervalul orar 16.00 – 20.00 urmând a se depune contestații, ce vor fi rezolvate până pe 29 iunie. Pe 30 iunie va avea loc afișarea rezultatelor finale după contestații. De anul acesta, media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017 – 2018, admiterea în liceu se face în continuare prin repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a, în funcție de media de admitere și de opțiunile înscrise în fișa de admitere. Repartizarea se face într-o singură etapă. Candidații care au participat și au rămas nerepartizați în urma primei etape vor fi repartizați de către comisiile de admitere județene pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale (a doua etapă), care va avea loc între 24 iulie și 8 septembrie. 0 SHARES Share Tweet

