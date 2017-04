Eurotrip recomanta vacantele 2 in 1

„Buna ziua. V-am sunat sa va multumim pentru vacanta minunata pe care ne-ati organizat-o.” – asa se incheie 99% din vacantele achizitionate prin Eurotrip

In acest sezon promovam vacantele doi in unu: city break si sejur la mare, astfel incat, sa profiti din plin de timpul liber alocat pentru vacanta. Fie ca alegi o destinatie mediteraneana – city break Atena si sejur 5 nopti in Mykonos sau alegi o vacanta la ocean si alegi sa vizitezi Lisabona si Madeira, „reteta” este aceeasi: Eurotrip organizeaza sejurul pentru ca sa te poti bucura de atractiile orasului in doua zile de city break si apoi sa te relaxezi la soare pe malul marii.

Astazi vorbim despre Madeira si Lisabona respectiv Mykonos si Atena. Madeira uimeste prin culorile vii si diversitatea florilor ce pot fi intalnite peste tot, in parcuri, pe peluzele hotelurilor sau in gradinile frumos amenajate ale localnicilor, si se asorteaza perfect cu albastrul patrunzator al oceanului Atlantic. Aventura in Madeira incepe chiar de la aterizarea pe unul din cele mai provocatoare aeroporturi din lume, datorita reliefului muntos si al pistei de aterizare ce este sustinuta de piloni ce ies direct din apa oceanului. Odata ajuns in capita insulei, Funchal, unde sunt si majoritatea hotelurilor, sejurul poate ncepe cu vizitarea Gradinii Botanice.

In zona de „monte” a orasului, puteti incerca o plimbare cu saniutele artizanale de lemn ale localnicilor, pe stradutele inguste – o senzatie placuta, aduce aminte de copilarie…Cu telefericul se ajunge in port, in zona de mare a orasului, unde este si centrul istoric. Din port poti lua intr-o zi feryboat-ul catre Porto Santo, insulele cu nisip auriu pentru o excursie de o zi. Pe coasta de vest a insulei Madeira, in Porto Moniz poti incerca piscinele create in mod natural de ocean printre stancile abrupte, iar vizitarea satului traditional din Santana si casutele de lemn pline de flori, cu siguranta te vor incanta. La retur, cele 2 nopti de city break in Lisabona – unul din orasele memorabile ale Europei, iti vor da ocazia sa mergi pe urmele faimosului navigator Vasco Da Gama. Bucura-te in Lisabona de muzica fado, de Palatul Regal Ajudo si de plimbarea pe celebra promenada din Cartierul Belem, la malul Atlanticului. Experienta culinara: nu uitati sa mancati „cozido a portuguesa”, „caldeirada de lulas” si sa incercati vinurile de Porto si in special vinul de Madeira.

In cazul in care se opteaza pentru o vacanta mediteraneana, fara vantul vartos al oceanului, dar cu razele linistite ale soarelui printre ramurile de maslini, atunci Atena si Mykonos sunt destinatiile ideale. Mikonos este recunoscuta pentru petrecerile pana in zori, pentru cluburile unde distractia este maxima, hoteluri cu panorama ametitoare, dar si pentru plajele linistite si tavernele deschise pana tarziu. Hotelurile variaza intre zona de buget „basic”, incepand cu vile de 2*, hoteluri medii de 3*, dar si hoteluri de lux de 4 si 5* – camere panoramice si jacuzzi privat si eventual cu servicii culinare demne de stele Michelin. Deci sunt toate conditiile pentru o relaxare totala… Atena este un oras care ne aminteste in primul rand de maretia grecilor, de arta si intelepciune. Acropole este surprinzator chiar daca il vizitezi pentru a treia oara. Stradutele vesele din Plaka si tavernele de acolo au fost pe gustul nostru. Mancarea a fost delicioasa tzatziki, gyros, branza feta, souvlaki, masline si bineinteles Mythos.

