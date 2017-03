Eugen Tomac, președintele executiv PMP: “Ne îndreptăm spre o prăpastie fiscală”

Președintele executiv al Partidului Mișcarea Populară, deputatul Eugen Tomac, s-a aflat joi în Bacău, unde a avut loc o ședință cu membri ai filialei băcăuane PMP și a susținut o conferință de presă, alături de președintele filialei băcăuane, Valerian Vreme, și de prim-vicepreședintele Ion Melinte. În cadrul conferinței, președintele Tomac și-a exprimat satisfacția de a fi reușit să obțină votul majorității parlamentarilor, cu excepția celor UDMR și a reprezentatului minorității ruse, ca ziua de 27 martie să fie declarată zi de sărbătoare națională, pentru evocarea momentului istoric al unirii Basarabiei cu România, din 27 martie 1918.

“Este o zi în care vor avea loc manifestări care să amintească de unirea din 1918, un act istoric deosebit de important în trecutul poporului român. Împreună cu 15 parlamentari PMP vom fi prezenți zilele următoare la Chișinău, la diferite manifestări prilejuite de această evocare. Și la Chișinău s-a cerut instituirea ca zi de sărbătoare națională a datei de 27 martie, pentru că și peste Prut există o mișcare unionistă foarte puternică”, a spus deputatul Eugen Tomac.

Acesta a abordat și problema bugetului, care în viziunea sa este tratată defectuos de actualul guvern. “Guvernul se contrazice în declarații când vine vorba despre alocările bugetare. Iar declarațiile sunt propagandistice, au tentă electorală. Iată că ministrul Finanțelor deja vorbește despre o rectificare bugetară. Miniștrii ar trebui să comunice public realitatea. Mă tem că ne paște o criză ce ne poate duce într-o prăpastie fiscală. PSD încearcă să mistifice o realitate pe care o știm deja”, a spus Eugen Tomac. Deputatul s-a mai referit și la gravele probleme de sănătate și a argumentat că deficiențele de management duc la moartea a 70.000 de oameni anual, care ar putea fi tratați.

Prim-vicepreședintele Ion Melinte a tras un semnal de alarmă privind cadastrul tuturor suprafețelor agricole, care ar trebui finalizat până în anul 2020, fiindcă altfel România nu mai primește subvenții europene. “Situația este gravă fiindcă nu am văzut pe nicăieri să fie scoase la licitație serviciile de cadastru, iar întârzierile ne duc la limită”, a spus Ion Melinte.

Președintele Valerian Vreme a atins o problemă care afectează întreaga regiune de nord-est, și în primul rând Bacăul, adică alocările bugetare foarte scăzute prin Planul Național de Dezvoltare Locală. “Bacăul nu are miniștri, nu are intrări la forurile superioare, nu are proiecte. Așa se face că județul Neamț a depus proiecte în valoare de 600 de milioane de lei, în timp ce Bacăul abia a depus proiecte de 50 de milioane de lei. Și să nu uităm că aceste finanțări sunt necesare pentru drumuri, școli, rețele de apă și multe altele necesare populației. La Onești, de exemplu, podul de peste Trotuș stă să cadă, dar nimeni nu mișcă un deget, iar problema alimentării cu apă a întregului oraș este catastrofală”, a conchis Valerian Vreme.