Politica Eugen Tomac își deschide cabinet în Bacău de Silvia Patrascanu - Filiala județeană a Partidului Mișcarea Populară (PMP) a organizat, miercuri, o conferință de presă la care a participat Eugen Tomac, președinte executiv la nivel național. Prezența sa nu a fost întâmplătoare. „Domnul EugenTomac a hotărât să-și deschidă un cabinet parlamentar în Bacău, a anunțat Valerian Vreme, liderul filialei județene. Astfel, Bacăul va intra în constelația județelor care au parlamentari." Alegerile au trecut, iar PMP va face politică în continuare și va fi activ, deci „PSD are de ce să se ferească", a mai spus Vreme. „Eu le-am mulțumit colegilor din PMP Bacău pentru scorul foarte bun pe care l-au obținut, a declarat Eugen Tomac. Cele peste 11.000 de voturi au fost extrem de importante pentru procentul pe care l-a obținut PMP și iată că un partid care s-a înființat acum trei ani, după 11 decembrie, a devenit partid parlamentar. Este un obiectiv pe care ni l-am atins. Îmi pare rău că nu avem colegi din Bacău în Legislativul de la București, dar eu voi prelua o parte din problemele județului și le voi duce în Parlament." Bacăul va fi prezent în Cameră și prin Valerian Vreme, care va fi consilier principal pe probleme politice la Grupul Parlamentar al PMP din Camera Deputaților. Eugen Tomac s-a referit și la reducerea numărului de parlamentari la 300, inițiativă a PMP respinsă de majoritate, și a criticat clasa politică, acuzând-o că „mimează interesul față de problemele românilor". Agenda PMP va fi bogată în 2017: pe 3 martie, la Brașov, va avea loc Colegiul Național, care va lua decizii privind reorganizarea internă, până pe 1 mai vor avea loc alegeri în filiale, iar în septembrie, Congresul Național.

