Etnicii germani din Bacău au sărbătorit Ziua Mamei

Ziua Internaţională a Mamei este sărbătorită, în mai multe ţări ale lumii, printre care şi Germania, în cea de-a doua duminică a lunii mai. În această zi, potrivit tradiţiilor specifice fiecărei ţări, mamele, bunicile şi străbunicile sunt copleşite nu doar cu cadouri, ci şi cu o atenţie deosebită în mijlocul familiei, între prieteni şi cei dragi.

Această sărbătoare a fost marcată, într-un cadru intim, prietenesc şi de Forumul Democrat German din Bacău, care a invitat familiile de nemţi, la un spectacol de muzică şi poezie, la Restaurantul “Decebal”. Despre semnificaţia şi importanţa acestei sărbători a vorbit Mihai Marinel Todaşcă, preşedinte al Forumului:

“Mă bucur că suntem împreună, că suntem sănătoşi, însă şi cu regretul că, an de an, suntem tot mai puţini. Nemţii de pretutindeni îşi sărbătoresc în a doua duminică din luna mai, mamele, bunicile şi străbunicile, cele care ne-au dat viaţă, ne-au crescut cu dragoste, cu iubire şi, de ce să nu o spunem, cu sacrificii, cu imense sacrificii. Această sărbătoare este pusă sub semnul florii, garofa fiind simbolul universal, pe care o dăruim din inimă celei mai dragi fiinţe din lume – MAMA. Vă iubim şi vă dorim mulţi ani şi sănătate!”

În cinstea lor, a mamelor şi bunicilor, copiii Sofia Brunhuber, de numai şase ani, Vlad Weissmann, dar şi Mihai Marinel Todaşcă, preşedintele FDG, au recitat frumoase poezii în limba germană, după care formaţia de muzică uşoară Zwei Plus, formată din Mihai Marinel Todaşcă, Cristina Stroi, Nicolae Stroi şi Doru Sascău, au susţinut un spectacol de muzică populară germană, polici şi şalgăre, cât şi cu piese în primă audiţie.

“Ne bucurăm că bărbaţii, copiii se gândesc în această zi la noi, ne spun cuvinte frumoase, ne simţim iubite şi respectate. Această zi este o recunoaştere a rolului mamei în familie, în creşterea şi educaţia copiilor, în societate. Este o sărbătoare a familiei, în familie. Noi, mamele, apreciem iniţiativa Forumului nostru, care în fiecare an organizează asemenea întruniri, ascultăm muzică, socializăm, povestim, aşa se cunosc şi copiii. Nu darurile sunt importante pentru noi, ci prietenia, dragostea şi respectful”, ne-a spus Mihaela Brunhuber, o fericită mamă, prezentă împreună cu soţul şi fiica la sărbătoarea Mamei.