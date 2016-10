Etnicii germani din Bacau au marcat „Ziua Unitatii Germane”

Putinii membri ai Forumului Democrat al Gemanilor din România – Filiala Bacau s-au reunit, sâmbata trecuta, in cadrul obisnuitei intâlniri anuale care marcheaza „Ziua Unitatii Germane”. La eveniment, au fost invitati sa participe, alaturi de membrii Forumului Democratic German din Moinesti si Onesti, si reprezentanti ai minoritatilor italiene, armene si rrome din judet.

„Desi cu putina intârziere, noi in fiecare an sarbatorim «Ziua Nationala a Germaniei». Marcam acest eveniment printr-o activitate de propagare a culturii, a limbii si a muzicii germane“, a declarat Mihai Todasca, presedintele Filialei Bacau a Forumului Democrat al Germanilor.

Evenimentul a debutat cu un moment de reculegere pastrat in amintirea germanilor care au raposat, in ultimul an, urmat fiind de o scurta cuvântare rostita de Ulrich Brunhuber, un nativ german, stabilit de 26 de ani in Bacau.

„Pe 3 octombrie, Germania isi sarbatoreste ziua nationala. Germanii din lumea intreaga isi amintesc de reunirea din 3 octombrie 1990, când Republica Democrata Germana s-a alaturat Republicii Federale Germania. A fost rezultatul unui proces pasnic, cu negocieri diplomatice intre vecini, parteneri si prieteni (…)

Astazi, dupa 26 de ani, marea majoritate a germanilor, indiferent de unde provin, se simt acasa in aceasta tara reunita”, a aratat Ulrich Brunhuber. Au urmat minute prelungite in care cei prezenti s-au destins socializând, cântând si dansând, alaturi de un grup de elevi ai Colegiului de National de Arta „George Apostu” din Bacau, coordonat de prof. Simona Baicu, formatia de muzica traditionala germana „Edelweiss” din Piatra Neamt si grupul vocal-instrumental al Forumului Democrat al Germanilor Bacau.