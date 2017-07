În perioada 26 – 28 iulie 2017, pe Stadionul orașului Târgu Ocna și în poligonul de instrucție al pompierilor din municipiul Onești, se va desfăşura etapa a III-a, Zonală, a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă. În acest an, etapa interjudeţeană este organizată de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău (I.S.U.J. Bacău). Concursul se va desfășura între echipele inspectoratelor pentru situații de urgență ale județelor Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava și Bacău. Câştigătorii acestei etape se vor califica în finala naţională a concursului. Câştigătorii acestei etape interjudeţene vor fi aleși în urma timpilor pe care îi vor obține la cele patru probe de „foc”, care compun competiţia: „Pista cu obstacole pe 100 metri”, „Ştafeta 4 x 100 metri”, „Scara de fereastră”, şi „Realizarea dispozitivului de intervenţie la motopompă”, fiecare dintre acestea presupunând multă pricepere, antrenament, viteză de reacţie şi nu în ultimul rând multă îndemânare. Concursul este structurat, astfel: – în data de 26 iulie, începând cu ora 16:00, cele cinci loturi reprezentative se vor întâlni în cadrul unei ședințe tehnice, unde va fi stabilită ordinea de intrare în concurs și prezentat regulamentul competiției. De asemenea, în cadrul acestei întâlniri vor fi omologate și materialele de concurs; – în data de 27 iulie, pe Stadionul orașului Târgu Ocna, în intervalul orar 09:00 – 09:30, va avea loc festivitatea de deschidere a concursurilor. La acest eveniment sunt invitați să participe prefectul județului Bacău – doamna Maricica Luminița Coșa, președintelui Consiliului Județean Bacău – domnul Sorin Brașoveanu, primarii orașelor Târgu Ocna, Slănic Moldova, Dărmănești, Comănești și al municipiul Onești, precum și reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și Grupării de Jandarmi Mobile Bacău. Începând cu ora 09:30, se va desfășura proba Pista cu obstacole pe 100 de metri. De la ora 11:30, se va da startul în proba Ștafeta 4×100 de metri. În cea de a doua parte a zilei, în intervalul orar 16:30 – 18:30, în poligonul de instrucție al pompierilor din municipiul Onești, se va desfășura proba Scara de fereastră; – în data de 28 iulie, pe Stadionul orașului Târgu Ocna, începând cu ora 08:30, se va desfășura proba – Realizarea dispozitivului de intervenţie la motopompă, iar la ora 11:30 vor avea loc premierea și desfășurarea activităților de încheiere a competiției. Desfăşurarea competiției va fi asigurată de o brigadă de arbitri formată din personal din cadrul I.S.U.J. Bacău, coordonată de un arbitru general desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Componenții echipei Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău luptă și în acest an pentru a deveni cei mai buni pompieri din țară, după ce în anii trecuți, nu de puține ori, au urcat pe prima treaptă a podiumului. Pompierii băcăuani au câștigat Cupa transmisibilă „Căpitan Pavel Zăgănescu”, precum și titlul de “Campionii României”, în anii 2010, 2012, 2013 și 2014, iar în 2015 și 2016 au urcat pe locurile II și III ale clasamentului. Concursurile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă se organizează în fiecare an, în perioada iunie – septembrie, şi au ca obiectiv fundamental dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă. Probele de concurs sunt identice cu cele ale concursurilor sportive internaţionale ale pompierilor, organizate de Comitetul Internaţional de Prevenire şi Stingere a Incendiilor. 3 SHARES Share Tweet

