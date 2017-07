Sport Etapa finală a Campionatului Naţional de Înot al Ministerului Afacerilor Interne de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În perioada 12 – 13 iulie 2017, la Bacău, s-a desfăşurat etapa finală a Campionatului Naţional de Înot al Ministerului Afacerilor Interne. Competiţia a fost organizată de către Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne, Biroul Coordonare Activităţi Sportive, cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Bacău, în colaborare cu Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Bacău. În competiţia ce a avut loc la Bazinul de înot acoperit Bacău au fost angrenaţi aproximativ 80 dintre cei mai buni sportivi înotători, din strucuturile Ministerului Afacerilor Interne, din întreaga ţară, cu vârste curpinse între 19 şi 57 ani. Concursul s-a desfăşurat pe categorii de vârstă, respectiv, până în 35 de ani, 35-45 de ani şi peste 45 de ani, masculin şi open feminin. Startul a fost dat ieri, 12 iulie a.c., când au avut loc primele întreceri, iar astăzi s-au derulat finalele care s-au încheiat cu festivitatea de premiere. Astfel, la categoria 50m liber feminin, locul I a fost ocupat de băcăuanca Axinte Simona – Inspectoratul General al Poliţiei Române, fostă mare înotătoare, multiplă campioană balcanică şi europeană, locul IV la Jocurile Olimpice de la Sidney şi locul VIII la Jocurile Olimpice de la Atena, cu o carieră sportivă încununată de muncă, premii, titluri şi medalii, greu de adunat şi numărat, câştigate într-un deceniu de evoluţie la nivel înalt. La 100m bras, pe locul I a urcat Ciorobea Alexandra, studentă la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. La bărbaţi, pe fiecare categorie de vârstă, 50m/100m, liber şi bras, podiumul a fost ocupat de Tantău Vlad – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Ungureanu Dragoş – Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, Lupu Valentin Andrei – Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi Prahova, David Remus – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare, Tobă Alexandru – Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Belciugan Angelo – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, Georgescu Sebastian – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, Frăţilă Şerban – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Enache Mihai – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi şi Ţolea Sebastian – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova. La proba de ştafetă, 4X50m, Inspectoratul General al Poliţiei Române a ocupat locul I, urmat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Pe echipe, în urma punctajului obţinut de participanţi, pe locul I s-a clasat tot Inspectoratul General al Poliţiei Române, urmat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 1 of 6 De asemenea, reprezentanţii instituţiilor organizatoare au primit diplome pentru că s-au străduit şi au reuşit ca şi în acest an, să organizeze la Bacău desfăşurarea etapei finale a Campionatului de Înot al Ministerului Afacerilor Interne. 4 SHARES Share Tweet

