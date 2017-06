Social „Eroii neamului – jertfa pământului sfânt” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aflat la cea de-a doua ediție, proiectul județean „Eroii neamului – jertfa pământului sfânt”, înscris în calendarul activităților județene 2017, a reunit la Oituz, pe 6 iunie 2017, elevi și cadre didactice din 9 școli partenere, aducând împreună un pios omagiu eroilor neamului din primul război mondial. La ceas de centenar, de la elevi de grădiniță până la elevi de liceu, împreună cu profesorii lor, cu reprezentanți ai Asociației „Cultul eroilor”, cu reprezentanți ai comunității locale și cu un sobor de preoți, și-au ridicat glasurile în rugăciune și au aprins o candelă la Cimitirul eroilor din comuna Oituz. La școala gimnazială nr. 1 Oituz, s-a desfășurat concursul județean inițiat de ISJ Bacău, unde elevii s-au întrecut în a evoca momentul Bătăliilor de la Oituz, Verdunul românesc, așa cum este denumit și au amintit plini de emoție de Măriuca Zaharia, fetița din nuc, căzută eroic pe frontul de la Mărășești. Creațiile artistice și literare ale elevilor au fost răsplătite de către juriu cu aplauze, laude și diplome, iar la final, elevi de toate vârstele s-au prin în joc și cântec popular. Activitatea s-a bucurat de prezența col. rez. Paul Valerian Timofte, președinte al Filialei județene „Col. Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale „Cultul Eroilor Regina Maria”, a domnului profesor Radu Mihăilă – inspector școlar la disciplina istorie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, a domnului primar al comunei Oituz Bodea Gheorghe, a părintelui protopop Ioan Bârgăoanu, protoiereu de Onești, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Au participat elevi de la:

1. Școala Gimnazială Traian – director prof. Ambăruș Mariana, prof. coordonator Istrate Elena

2. Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” – director prof. Antip Crina-Ramona, prof. coordonator inițiator proiect Mihăilă Monica-Maria, prof. Andor Grațiela-Veronica

3. Școala Gimnazială „George Enescu” Moinești – prof. coordonator Mareș Anca

4. Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești – director prof. Comănescu Eugen, prof. coordonator Stoian Corina

5. Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” Moinești – prof. coordonator Ancuța Raluca

6. Școala Gimnazială nr. 1 Oituz – director prof. Morari Constantin, prof. coordonator Papancea Gabriela

7. Școala Gimnazială nr. 1 Sănduleni – prof. coordonator Popa Maria-Cristina

8. Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești – director prof. Zaharia Maria, prof. coordonator Baciu Elena

9. Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut –director prof. Paris Alin-Mihai, prof. coordonatori Goriță Daniel, Ailoaiei Anca-Cristina, Goriță Mihaela La finalul ceremonialului religios, fiecare copil și cadru didactic a primit din partea Parohiei Oituz câte o candelă care a fost aprinsă la mormintele eroilor ca să le fie luminată calea spre mântuire, iar la terminarea întregii activități toți participanții au fost invitați de către Consiliul Local Oituz la Centrul Educațional Kolping din Oituz, pentru a lua masa.

Proiectul va continua și în anul școlar 2017-2018 prin evocarea a 100 de ani de la Marea Unire de la Alba-Iulia, cu concursul județean care va avea loc la Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias" Sascut și activitățile de la cetatea Alba Carolina din Alba-Iulia.

