Eroii bacauani ai Revolutiei Române au fost comemorati

Eroii martiri care au cazut pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 au fost comemorati in Bacau si in toate orasele tarii care au pierdut oameni in luptele de strada. Din cei aproximativ 20 de bacauani care au murit la Revolutia din anul 1989, patru sunt ingropati la Cimitirul Central din Bacau.

In cinstea lor, Primaria Bacau si Garnizoana Bacau au organizat un ceremonial religios si militar, la care au participat atât bacauani de rând, rudele celor cazuti la Revolutie, membri ai unor formatiuni politice si reprezentanti ai institutiilor publice si agenti economici. Anul acesta, activitatea s-a desfasurat putin altfel, in sensul ca regulamentul pentru onoruri si ceremonii mililare a suferit moficari.

In cadru festiv, pe acordurile Muzicii Militare au depus coroane de flori autoritatile locale, veteranii de razboi si reprezentanti ai unor institutii militarizate. In afara festivitatii, au putut depune coroane de flori toti cei care si-au manifestat dorinta sa o faca. In schimb, Muzica Militara nu a mai cântat “Ruga militara”, iar garda de onoare desfasurata de aceasta data in incinta cimitirului (pentru a nu mai intrerupe traficul rutier) s-a retras fara a mai defila prin fata celor prezentI la manifestare.

“Ne pregateam de nunta si am facut inmormântare”

Ziua de 22 decembrie, zi de mare insemnatate pentru români, a fost marcata cu un ceremonial religios si militar, la Cimitirul Central din Bacau. Preotii, militarii si familiile bacauanilor care si-au pierdut viata in Revolutia Româna din decembrie 1989, i-au comemorat pe eroi. In urma cu 27 de ani, dupa o saptamâna de demonstratii populare si reprimari sângeroase, Nicolae Ceausescu a fost inlaturat de la conducerea tarii, iar printre cei care si-au pierdut viata in timpul luptelor au fost si bacauani.

O parte dintre ei au fost inmormântati in locurile natale, altii isi duc somnul de veci in Cimitirul Central din Bacau, iar câteva strazi le poarta numele. Printre eroii-martiri pe care i-a dat Bacaul se numara Dorel George Nechita (inginer electronist de aviatie) Ciprian Pintea (student), Gheorghe Rusu (muncitor) si Costel Marius Hasan. De 27 de ani, Elena, mama eroului George Nechita vine in fiecare zi la cimitir. Nu a facut exceptie nici pe 22 decembrie, retraind cu aceeasi emotie si durere evenimentele din decembrie 1989.

“Noi ne pregateam de nunta, in decembrie 1989, dupa Craciun si iata ca am facut inmormântare. Am crescut un copil ca bradul, pasionat de matematica, cercetator si a fost rapus de un singur glont. Durerea este chinuitoare sI mai greu de suportat de la an la an!, declara Elena Nechita

Anul acesta, femeia a fost singura ruda prezenta la capatâiul eroilor Revolutiei. Elena Nechita spune ca i-a tamâiat pe totI si s-a rugat pentru sufletele lor.

Potrivit statisticilor Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989 (IRRD) in intervalul 17-22 decembrie 1989 s-au inregistrat 271 de martiri, 22-25 decembrie – 715, dupa 25 decembrie au fost inregistrate 113 victime, iar fara data exacta au fost inregistrate alte 67. Astfel, in total, Revolutia din 1989 a avut in total 1.166 de victime in orasele declarate martir: Alba Iulia, Arad, Brasov, Braila, Bucuresti, Buzau, Caransebes, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Cugir, Hunedoara, Lugoj, Resita, Sibiu, Târgoviste, Târgu Mures, Timisoara.