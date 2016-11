Eroi si cetateni de onoare

Scandalul este normalitatea românilor. A reizbucnit revolta pe tema revolutionarilor care nu sunt revolutionari. Notiunea de erou a cazut in desuetudine, ca si cea de cetatean de onoare. Multi dintre adevaratii eroi/cetateni de onoare stau cu demnitate in anonimat, dau de inteles ca atitudinile/ faptele lor au aura normalitatii…

Cu vreo doi ani inainte de Revolutie, intr-o „adunare populara” in care primul-secretar „argumenta” necesitatea rationalizarii / cartelarii consumului de alimente, un maistru de la fabrica de postav Buhusi a intrebat: „Dar familia matale poate trai cu jumatate de litru de ulei pe luna?” Lumea a amutit. Ion Botezatu, protestatarul, acum pensionar in Blagesti, a fost apoi hartuit clasic.

In aceeasi perioada, intr-o duminica, de dimineata pâna seara târziu, la Buhusi, primul secretar, inspectorul scolar Lucian Agachi si secretari ai „judetenei” de partid au adunat toata suflarea cadrelor didactice, acuzând lipsa entuziasmului participarii la realizarea „obiectivelor revolutiei agrare”.

Atunci, profesorul Dumitru Dinco s-a ridicat si a rostit memorabil, aratând acuzator catre prezidiu: „Ne-ati furat si Soarele!” A doua zi, tot in semn de protest, prof. Adrian Braunstein si-a depus, la Securitate, actele de emigrare.

In noiembrie 1989, oameni care n-au revendicat niciodata gestul, au lipit, in câteva nopti, afise-caricatura cu sotii Ceausescu pe ferestrele bibliotecii orasenesti Buhusi.

Dezlipitorii securisti munceau câte doua ore ca sa indeparteze protestul. Disperata Securitate nu i-a gasit pe protestatari. Buhusenii n-au ,,turnat”. S-a descoperit doar ca lipiciul de calitate era din fabrica de postav.

In noaptea incertitudinii Revolutiei, tot la Buhusi, când activistii de partid, politistii si securistii aflati in sediul primariei jucau la „doua capete”, prof. Petru Armasu si bibliotecarul Silvas Gheorghe au citit la statia de radioficare a orasului un comunicat in care se spunea ca Nicolae Ceausescu este trecutul si ca nu trebuie distruse bunurile. Ei – si multi altii asemenea lor – sunt eroii / cetatenii nostri de onoare. N-au intrat in politica, nu le-a spus nimeni un simplu multumesc, dar nici n-au simtit nevoia unor onoruri…