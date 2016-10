Eroi comemorati de Ziua Armatei României

Ziua Armatei a fost sarbatorita in Bacau printr-o serie de manifestari specifice n militarii au facut actiuni de promovare in scoli, veteranii au rascolit istoria in cadrul seminariilor tematice, iar punctul de atractie al evenimentelor a fost Expo Militar, gazduit de CAEx in week-end n marti, 25 octombrie, de Ziua Armatei, la Cimitirul Central vor fi comemorati eroii neamului