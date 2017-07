Top Story Eroi au fost, eroi sunt încă de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De Ziua Aviației și a Forțelor Aeriene, curtea Bisericii cu hramul “Ștefan cel Mare și Sfânt” a fost animată de militarii din cadrul Bazei 95 Aeriene Bacău. Preoții au ținut o slujbă de comemorare a militarilor care au pierit în misiuni, iar la Monumentul Eroilor Aviatori din curtea bisericii au fost depuse coroane de flori. Cadrele militare au prezentat onorul cdor.dr. Valerică Vrăjescu, comandantul Bazei 95 Aeriene Bacău, iar după ceremonia religioasă, manifestările au continuat în curtea unității militare. Aici, la bustul Eroului Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, militarii au depus coroane și jerbe de flori. 1 of 11 18 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.