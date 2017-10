În 2017 programul Erasmus + sărbătorește a 30-a aniversare la nivel european şi a 20-a în România. Cu această ocazie, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, alături de şcolile care implementează proiecte şi parteneriate în cadrul programului Erasmus+, dar şi alături de cadre didactice şi elevi interesaţi de acţiunile oferite, a organizat întâlniri, conferinţe, expoziţii, activităţi formale şi nonformale, care să reliefeze rezultatele şi beneficiile proiectelor europene.

O astfel de activitate, desfășurata sub titlul Conferința Județeană Erasmus+ Infodays- Cetățenie activă și antreprenoriat, a avut loc miercuri la prânz, în parteneriat cu Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, la care au participat 200 elevi şi cadre didactice din judeţele Bacău și Neamț, dar şi invitați din străinătate, Alvaro Giron și Tome Ribarov- reprezentanți ai Europroyectos Erasmus Plus SL din Spania. Legătura dintre şcoală şi piaţa muncii a fost evidenţiată de reprezentantul SCC Services România, Alexandru Tomescu. Conferința a marcat trei tipuri de activități: standuri expoziţionale interactive Erasmus+, prezentări ale experiențelor europene, articole publicate în broșura conferinței. Profesorii şi elevii din şcolile care au implementat şi implementează proiecte europene au expus tuturor celor prezenţi poveştile lor de succes Erasmus+.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău a prezentat proiectele „Relational and Emotional Competences – R.E.C.”, „Apprentissages lexicaux en contextes multiples” şi diseminarea la „Educational Integration of Refugees – A Classroom Approach”. A urmat Colegiul Naţional „Gh.Vrănceanu” cu „Început de carieră IT”- consorţiu naţional și diseminarea proiectelor „Smart IT”, „Launching Our CO3 Erasmus Satellite”, „What’s the Use of It?”, „Formare iniţială de calitate prin mobilitate – design şi programare web”. Liceul cu Program Sportiv Bacău a diseminat proiectul „A Constructive Approach to Teaching: Creative Drama” şi a lansat proiectul „Online Marketing Tools for VET Students”, iar Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran” a vorbit despre proiectul „Profesioniști în educatie pentru o Şcoala a viitorului” şi a diseminat „Knowing Me, knowing You”.

A urmat Școala Gimnaziala „Alexandru cel Bun”cu diseminarea proiectului „Bien dans mon corps, bien dans ma tete, bien dans mon avenir”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” cu diseminarea pentru „Moving Minds through Movies”, Colegiul Naţional „Ferdinand I” cu „STVN”, Colegiul Naţional Pedagogic „Stefan cel Mare” – diseminare proiect „Fostering Communicative Competence Through Arts”, Colegiul Economic „Ion Ghica” – lansare proiect „Profesionişti în alimentaţie publică prin stagii de practică europene” și diseminare „Leaving home, coming home: A project to make students aware of migration problems in our countries” şi „Dezvoltarea Competențelor pentru Turismul Viitorului”, apoi Colegiul „Grigore Antipa” – diseminare „Make a Change to Listen to Their Voice”. Au urmat colegii și licee din Onești, Roman – Neamţ, Săbăoani – Neamț, Piatra Neamț și Asău, dar și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” cu proiectul „Viitorul incepe acum!”, alături de Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” cu diseminare „UPPScience”.

„Eramsus+ nu este doar un program care oferă şansa de a implementa proiecte şi parteneriate, ci este mult mai mult: şansa de implicare în viaţa comunităţii, de o mai bună înţelegere a noţiunii de cetăţenie activă, de îmbunătăţire a competenţelor şi de dezvoltare profesională şi personală într-un spaţiu care oferă perspective durabile. În zilele ce urmează, Alvaro Giron și Tome Ribarov, reprezentanții din Spania vor discuta cu elevii din şcolile băcăuane despre oportunitățile Erasmus+, despre cetățenia activă și despre posibilitatea unor colaborări ulterioare.

prof. Ana-Maria Rotaru, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale ISJ Bacău

0 SHARES Share Tweet